IIM: 景顺价值市政收益信托
今日IIM汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点12.64和高点12.68进行交易。
关注景顺价值市政收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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IIM新闻
常见问题解答
IIM股票今天的价格是多少？
景顺价值市政收益信托股票今天的定价为12.64。它在12.64 - 12.68范围内交易，昨天的收盘价为12.67，交易量达到47。IIM的实时价格图表显示了这些更新。
景顺价值市政收益信托股票是否支付股息？
景顺价值市政收益信托目前的价值为12.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.76%和USD。实时查看图表以跟踪IIM走势。
如何购买IIM股票？
您可以以12.64的当前价格购买景顺价值市政收益信托股票。订单通常设置在12.64或12.94附近，而47和0.00%显示市场活动。立即关注IIM的实时图表更新。
如何投资IIM股票？
投资景顺价值市政收益信托需要考虑年度范围11.70 - 13.17和当前价格12.64。许多人在以12.64或12.94下订单之前，会比较0.96%和。实时查看IIM价格图表，了解每日变化。
景顺价值市政收益信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺价值市政收益信托的最高价格是13.17。在11.70 - 13.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺价值市政收益信托的绩效。
景顺价值市政收益信托股票的最低价格是多少？
景顺价值市政收益信托（IIM）的最低价格为11.70。将其与当前的12.64和11.70 - 13.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IIM股票是什么时候拆分的？
景顺价值市政收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.67和7.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.67
- 开盘价
- 12.64
- 卖价
- 12.64
- 买价
- 12.94
- 最低价
- 12.64
- 最高价
- 12.68
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- -3.44%
- 年变化
- 7.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%