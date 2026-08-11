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IDVZ: Opal International Dividend Income ETF

34.90 USD 0.17 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDVZ за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.77, а максимальная — 34.90.

Следите за динамикой Opal International Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDVZ сегодня?

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) сегодня оценивается на уровне 34.90. Инструмент торгуется в пределах 34.77 - 34.90, вчерашнее закрытие составило 35.07, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDVZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Opal International Dividend Income ETF?

Opal International Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 34.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.17% и USD. Отслеживайте движения IDVZ на графике в реальном времени.

Как купить акции IDVZ?

Вы можете купить акции Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) по текущей цене 34.90. Ордера обычно размещаются около 34.90 или 35.20, тогда как 25 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDVZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDVZ?

Инвестирование в Opal International Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 32.18 - 36.20 и текущей цены 34.90. Многие сравнивают -0.06% и 0.05% перед размещением ордеров на 34.90 или 35.20. Изучайте ежедневные изменения цены IDVZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Opal International Dividend Income ETF?

Самая высокая цена Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) за последний год составила 36.20. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 36.20, сравнение с 35.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Opal International Dividend Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Opal International Dividend Income ETF?

Самая низкая цена Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 34.90 и 32.18 - 36.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDVZ?

В прошлом Opal International Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.07 и -0.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.77 34.90
Годовой диапазон
32.18 36.20
Предыдущее закрытие
35.07
Open
34.85
Bid
34.90
Ask
35.20
Low
34.77
High
34.90
Объем
25
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
0.05%
Годовое изменение
-0.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%