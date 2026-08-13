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IDVZ: Opal International Dividend Income ETF

34.69 USD 0.21 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDVZ汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点34.60和高点34.93进行交易。

关注Opal International Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IDVZ股票今天的价格是多少？

Opal International Dividend Income ETF股票今天的定价为34.69。它在34.60 - 34.93范围内交易，昨天的收盘价为34.90，交易量达到36。IDVZ的实时价格图表显示了这些更新。

Opal International Dividend Income ETF股票是否支付股息？

Opal International Dividend Income ETF目前的价值为34.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.77%和USD。实时查看图表以跟踪IDVZ走势。

如何购买IDVZ股票？

您可以以34.69的当前价格购买Opal International Dividend Income ETF股票。订单通常设置在34.69或34.99附近，而36和-0.52%显示市场活动。立即关注IDVZ的实时图表更新。

如何投资IDVZ股票？

投资Opal International Dividend Income ETF需要考虑年度范围32.18 - 36.20和当前价格34.69。许多人在以34.69或34.99下订单之前，会比较-0.66%和。实时查看IDVZ价格图表，了解每日变化。

Opal International Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Opal International Dividend Income ETF的最高价格是36.20。在32.18 - 36.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opal International Dividend Income ETF的绩效。

Opal International Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？

Opal International Dividend Income ETF（IDVZ）的最低价格为32.18。将其与当前的34.69和32.18 - 36.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDVZ股票是什么时候拆分的？

Opal International Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.90和-0.77%中可见。

日范围
34.60 34.93
年范围
32.18 36.20
前一天收盘价
34.90
开盘价
34.87
卖价
34.69
买价
34.99
最低价
34.60
最高价
34.93
交易量
36
日变化
-0.60%
月变化
-0.66%
6个月变化
-0.55%
年变化
-0.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%