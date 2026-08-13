IDVZ: Opal International Dividend Income ETF
今日IDVZ汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点34.60和高点34.93进行交易。
关注Opal International Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IDVZ股票今天的价格是多少？
Opal International Dividend Income ETF股票今天的定价为34.69。它在34.60 - 34.93范围内交易，昨天的收盘价为34.90，交易量达到36。IDVZ的实时价格图表显示了这些更新。
Opal International Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Opal International Dividend Income ETF目前的价值为34.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.77%和USD。实时查看图表以跟踪IDVZ走势。
如何购买IDVZ股票？
您可以以34.69的当前价格购买Opal International Dividend Income ETF股票。订单通常设置在34.69或34.99附近，而36和-0.52%显示市场活动。立即关注IDVZ的实时图表更新。
如何投资IDVZ股票？
投资Opal International Dividend Income ETF需要考虑年度范围32.18 - 36.20和当前价格34.69。许多人在以34.69或34.99下订单之前，会比较-0.66%和。实时查看IDVZ价格图表，了解每日变化。
Opal International Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Opal International Dividend Income ETF的最高价格是36.20。在32.18 - 36.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opal International Dividend Income ETF的绩效。
Opal International Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？
Opal International Dividend Income ETF（IDVZ）的最低价格为32.18。将其与当前的34.69和32.18 - 36.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDVZ股票是什么时候拆分的？
Opal International Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.90和-0.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.90
- 开盘价
- 34.87
- 卖价
- 34.69
- 买价
- 34.99
- 最低价
- 34.60
- 最高价
- 34.93
- 交易量
- 36
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- -0.66%
- 6个月变化
- -0.55%
- 年变化
- -0.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%