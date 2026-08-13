IDVZ股票今天的价格是多少？ Opal International Dividend Income ETF股票今天的定价为34.69。它在34.60 - 34.93范围内交易，昨天的收盘价为34.90，交易量达到36。IDVZ的实时价格图表显示了这些更新。

Opal International Dividend Income ETF股票是否支付股息？ Opal International Dividend Income ETF目前的价值为34.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.77%和USD。实时查看图表以跟踪IDVZ走势。

如何购买IDVZ股票？ 您可以以34.69的当前价格购买Opal International Dividend Income ETF股票。订单通常设置在34.69或34.99附近，而36和-0.52%显示市场活动。立即关注IDVZ的实时图表更新。

如何投资IDVZ股票？ 投资Opal International Dividend Income ETF需要考虑年度范围32.18 - 36.20和当前价格34.69。许多人在以34.69或34.99下订单之前，会比较-0.66%和。实时查看IDVZ价格图表，了解每日变化。

Opal International Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Opal International Dividend Income ETF的最高价格是36.20。在32.18 - 36.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opal International Dividend Income ETF的绩效。

Opal International Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？ Opal International Dividend Income ETF（IDVZ）的最低价格为32.18。将其与当前的34.69和32.18 - 36.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。