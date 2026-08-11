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IDVY

27.18 USD 0.20 (0.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDVY за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.18, а максимальная — 27.18.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDVY сегодня?

(IDVY) сегодня оценивается на уровне 27.18. Инструмент торгуется в пределах 27.18 - 27.18, вчерашнее закрытие составило 26.98, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDVY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 27.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.03% и USD. Отслеживайте движения IDVY на графике в реальном времени.

Как купить акции IDVY?

Вы можете купить акции (IDVY) по текущей цене 27.18. Ордера обычно размещаются около 27.18 или 27.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDVY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDVY?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 22.86 - 27.18 и текущей цены 27.18. Многие сравнивают 1.53% и 8.16% перед размещением ордеров на 27.18 или 27.48. Изучайте ежедневные изменения цены IDVY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (IDVY) за последний год составила 27.18. Акции заметно колебались в пределах 22.86 - 27.18, сравнение с 26.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (IDVY) за год составила 22.86. Сравнение с текущими 27.18 и 22.86 - 27.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDVY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDVY?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.98 и 8.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.18 27.18
Годовой диапазон
22.86 27.18
Предыдущее закрытие
26.98
Open
27.18
Bid
27.18
Ask
27.48
Low
27.18
High
27.18
Объем
1
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
8.16%
Годовое изменение
8.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%