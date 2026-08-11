- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IDVY
Курс IDVY за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.18, а максимальная — 27.18.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDVY сегодня?
(IDVY) сегодня оценивается на уровне 27.18. Инструмент торгуется в пределах 27.18 - 27.18, вчерашнее закрытие составило 26.98, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDVY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 27.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.03% и USD. Отслеживайте движения IDVY на графике в реальном времени.
Как купить акции IDVY?
Вы можете купить акции (IDVY) по текущей цене 27.18. Ордера обычно размещаются около 27.18 или 27.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDVY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDVY?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 22.86 - 27.18 и текущей цены 27.18. Многие сравнивают 1.53% и 8.16% перед размещением ордеров на 27.18 или 27.48. Изучайте ежедневные изменения цены IDVY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (IDVY) за последний год составила 27.18. Акции заметно колебались в пределах 22.86 - 27.18, сравнение с 26.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (IDVY) за год составила 22.86. Сравнение с текущими 27.18 и 22.86 - 27.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDVY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDVY?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.98 и 8.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.98
- Open
- 27.18
- Bid
- 27.18
- Ask
- 27.48
- Low
- 27.18
- High
- 27.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 8.16%
- Годовое изменение
- 8.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%