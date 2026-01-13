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IDLV: Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Курс IDLV за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.99, а максимальная — 36.22.
Следите за динамикой Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDLV сегодня?
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) сегодня оценивается на уровне 36.10. Инструмент торгуется в пределах 35.99 - 36.22, вчерашнее закрытие составило 36.40, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 36.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения IDLV на графике в реальном времени.
Как купить акции IDLV?
Вы можете купить акции Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) по текущей цене 36.10. Ордера обычно размещаются около 36.10 или 36.40, тогда как 26 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDLV?
Инвестирование в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 32.50 - 36.97 и текущей цены 36.10. Многие сравнивают 0.08% и -0.63% перед размещением ордеров на 36.10 или 36.40. Изучайте ежедневные изменения цены IDLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) за последний год составила 36.97. Акции заметно колебались в пределах 32.50 - 36.97, сравнение с 36.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) за год составила 32.50. Сравнение с текущими 36.10 и 32.50 - 36.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDLV?
В прошлом Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.40 и 7.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.40
- Open
- 36.09
- Bid
- 36.10
- Ask
- 36.40
- Low
- 35.99
- High
- 36.22
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.63%
- Годовое изменение
- 7.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%