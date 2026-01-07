IDLV: Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
今日IDLV汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点35.97和高点36.15进行交易。
关注Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IDLV股票今天的价格是多少？
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票今天的定价为36.05。它在35.97 - 36.15范围内交易，昨天的收盘价为36.10，交易量达到42。IDLV的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF目前的价值为36.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.04%和USD。实时查看图表以跟踪IDLV走势。
如何购买IDLV股票？
您可以以36.05的当前价格购买Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票。订单通常设置在36.05或36.35附近，而42和-0.28%显示市场活动。立即关注IDLV的实时图表更新。
如何投资IDLV股票？
投资Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF需要考虑年度范围32.50 - 36.97和当前价格36.05。许多人在以36.05或36.35下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看IDLV价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF的最高价格是36.97。在32.50 - 36.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF的绩效。
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF（IDLV）的最低价格为32.50。将其与当前的36.05和32.50 - 36.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDLV股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.10和7.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.10
- 开盘价
- 36.15
- 卖价
- 36.05
- 买价
- 36.35
- 最低价
- 35.97
- 最高价
- 36.15
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- 7.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%