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IDLV: Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

36.05 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDLV汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点35.97和高点36.15进行交易。

关注Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDLV新闻

常见问题解答

IDLV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票今天的定价为36.05。它在35.97 - 36.15范围内交易，昨天的收盘价为36.10，交易量达到42。IDLV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF目前的价值为36.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.04%和USD。实时查看图表以跟踪IDLV走势。

如何购买IDLV股票？

您可以以36.05的当前价格购买Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票。订单通常设置在36.05或36.35附近，而42和-0.28%显示市场活动。立即关注IDLV的实时图表更新。

如何投资IDLV股票？

投资Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF需要考虑年度范围32.50 - 36.97和当前价格36.05。许多人在以36.05或36.35下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看IDLV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF的最高价格是36.97。在32.50 - 36.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF的绩效。

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF（IDLV）的最低价格为32.50。将其与当前的36.05和32.50 - 36.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDLV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.10和7.04%中可见。

日范围
35.97 36.15
年范围
32.50 36.97
前一天收盘价
36.10
开盘价
36.15
卖价
36.05
买价
36.35
最低价
35.97
最高价
36.15
交易量
42
日变化
-0.14%
月变化
-0.06%
6个月变化
-0.77%
年变化
7.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%