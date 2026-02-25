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IDHQ: Invesco S&P International Developed Quality ETF

45.70 USD 0.12 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDHQ за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.58, а максимальная — 45.76.

Следите за динамикой Invesco S&P International Developed Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDHQ сегодня?

Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) сегодня оценивается на уровне 45.70. Инструмент торгуется в пределах 45.58 - 45.76, вчерашнее закрытие составило 45.58, а торговый объем достиг 436. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDHQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Invesco S&P International Developed Quality ETF в настоящее время оценивается в 45.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.66% и USD. Отслеживайте движения IDHQ на графике в реальном времени.

Как купить акции IDHQ?

Вы можете купить акции Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) по текущей цене 45.70. Ордера обычно размещаются около 45.70 или 46.00, тогда как 436 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDHQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDHQ?

Инвестирование в Invesco S&P International Developed Quality ETF предполагает учет годового диапазона 32.29 - 45.76 и текущей цены 45.70. Многие сравнивают 3.98% и 18.00% перед размещением ордеров на 45.70 или 46.00. Изучайте ежедневные изменения цены IDHQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) за последний год составила 45.76. Акции заметно колебались в пределах 32.29 - 45.76, сравнение с 45.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P International Developed Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) за год составила 32.29. Сравнение с текущими 45.70 и 32.29 - 45.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDHQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDHQ?

В прошлом Invesco S&P International Developed Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.58 и 40.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.58 45.76
Годовой диапазон
32.29 45.76
Предыдущее закрытие
45.58
Open
45.66
Bid
45.70
Ask
46.00
Low
45.58
High
45.76
Объем
436
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
3.98%
6-месячное изменение
18.00%
Годовое изменение
40.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%