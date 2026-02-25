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IDHQ: Invesco S&P International Developed Quality ETF

45.56 USD 0.14 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDHQ汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点45.48和高点45.82进行交易。

关注Invesco S&P International Developed Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDHQ新闻

常见问题解答

IDHQ股票今天的价格是多少？

Invesco S&P International Developed Quality ETF股票今天的定价为45.56。它在45.48 - 45.82范围内交易，昨天的收盘价为45.70，交易量达到237。IDHQ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P International Developed Quality ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P International Developed Quality ETF目前的价值为45.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.23%和USD。实时查看图表以跟踪IDHQ走势。

如何购买IDHQ股票？

您可以以45.56的当前价格购买Invesco S&P International Developed Quality ETF股票。订单通常设置在45.56或45.86附近，而237和-0.44%显示市场活动。立即关注IDHQ的实时图表更新。

如何投资IDHQ股票？

投资Invesco S&P International Developed Quality ETF需要考虑年度范围32.29 - 45.82和当前价格45.56。许多人在以45.56或45.86下订单之前，会比较3.66%和。实时查看IDHQ价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P International Developed Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P International Developed Quality ETF的最高价格是45.82。在32.29 - 45.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Quality ETF的绩效。

Invesco S&P International Developed Quality ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P International Developed Quality ETF（IDHQ）的最低价格为32.29。将其与当前的45.56和32.29 - 45.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDHQ股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P International Developed Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.70和40.23%中可见。

日范围
45.48 45.82
年范围
32.29 45.82
前一天收盘价
45.70
开盘价
45.76
卖价
45.56
买价
45.86
最低价
45.48
最高价
45.82
交易量
237
日变化
-0.31%
月变化
3.66%
6个月变化
17.63%
年变化
40.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%