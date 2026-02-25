IDHQ: Invesco S&P International Developed Quality ETF
今日IDHQ汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点45.48和高点45.82进行交易。
关注Invesco S&P International Developed Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IDHQ股票今天的价格是多少？
Invesco S&P International Developed Quality ETF股票今天的定价为45.56。它在45.48 - 45.82范围内交易，昨天的收盘价为45.70，交易量达到237。IDHQ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P International Developed Quality ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P International Developed Quality ETF目前的价值为45.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.23%和USD。实时查看图表以跟踪IDHQ走势。
如何购买IDHQ股票？
您可以以45.56的当前价格购买Invesco S&P International Developed Quality ETF股票。订单通常设置在45.56或45.86附近，而237和-0.44%显示市场活动。立即关注IDHQ的实时图表更新。
如何投资IDHQ股票？
投资Invesco S&P International Developed Quality ETF需要考虑年度范围32.29 - 45.82和当前价格45.56。许多人在以45.56或45.86下订单之前，会比较3.66%和。实时查看IDHQ价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P International Developed Quality ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P International Developed Quality ETF的最高价格是45.82。在32.29 - 45.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P International Developed Quality ETF的绩效。
Invesco S&P International Developed Quality ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P International Developed Quality ETF（IDHQ）的最低价格为32.29。将其与当前的45.56和32.29 - 45.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDHQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDHQ股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P International Developed Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.70和40.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.70
- 开盘价
- 45.76
- 卖价
- 45.56
- 买价
- 45.86
- 最低价
- 45.48
- 最高价
- 45.82
- 交易量
- 237
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 3.66%
- 6个月变化
- 17.63%
- 年变化
- 40.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%