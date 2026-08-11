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IBTM: iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

22.40 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBTM за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.39, а максимальная — 22.43.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBTM сегодня?

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) сегодня оценивается на уровне 22.40. Инструмент торгуется в пределах 22.39 - 22.43, вчерашнее закрытие составило 22.47, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBTM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF?

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 22.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения IBTM на графике в реальном времени.

Как купить акции IBTM?

Вы можете купить акции iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) по текущей цене 22.40. Ордера обычно размещаются около 22.40 или 22.70, тогда как 88 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBTM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBTM?

Инвестирование в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 22.36 - 23.45 и текущей цены 22.40. Многие сравнивают 0.04% и -3.90% перед размещением ордеров на 22.40 или 22.70. Изучайте ежедневные изменения цены IBTM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) за последний год составила 23.45. Акции заметно колебались в пределах 22.36 - 23.45, сравнение с 22.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) за год составила 22.36. Сравнение с текущими 22.40 и 22.36 - 23.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBTM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBTM?

В прошлом iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.47 и -2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.39 22.43
Годовой диапазон
22.36 23.45
Предыдущее закрытие
22.47
Open
22.42
Bid
22.40
Ask
22.70
Low
22.39
High
22.43
Объем
88
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.90%
Годовое изменение
-2.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%