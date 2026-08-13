IBTM股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.41。它在22.39 - 22.44范围内交易，昨天的收盘价为22.40，交易量达到153。IBTM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF目前的价值为22.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.48%和USD。实时查看图表以跟踪IBTM走势。

如何购买IBTM股票？ 您可以以22.41的当前价格购买iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.41或22.71附近，而153和-0.04%显示市场活动。立即关注IBTM的实时图表更新。

如何投资IBTM股票？ 投资iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF需要考虑年度范围22.36 - 23.45和当前价格22.41。许多人在以22.41或22.71下订单之前，会比较0.09%和。实时查看IBTM价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的最高价格是23.45。在22.36 - 23.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF（IBTM）的最低价格为22.36。将其与当前的22.41和22.36 - 23.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。