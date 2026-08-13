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IBTM: iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

22.41 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBTM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点22.39和高点22.44进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBTM股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.41。它在22.39 - 22.44范围内交易，昨天的收盘价为22.40，交易量达到153。IBTM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF目前的价值为22.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.48%和USD。实时查看图表以跟踪IBTM走势。

如何购买IBTM股票？

您可以以22.41的当前价格购买iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.41或22.71附近，而153和-0.04%显示市场活动。立即关注IBTM的实时图表更新。

如何投资IBTM股票？

投资iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF需要考虑年度范围22.36 - 23.45和当前价格22.41。许多人在以22.41或22.71下订单之前，会比较0.09%和。实时查看IBTM价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的最高价格是23.45。在22.36 - 23.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF（IBTM）的最低价格为22.36。将其与当前的22.41和22.36 - 23.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBTM股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.40和-2.48%中可见。

日范围
22.39 22.44
年范围
22.36 23.45
前一天收盘价
22.40
开盘价
22.42
卖价
22.41
买价
22.71
最低价
22.39
最高价
22.44
交易量
153
日变化
0.04%
月变化
0.09%
6个月变化
-3.86%
年变化
-2.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%