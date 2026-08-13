IBTM: iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
今日IBTM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点22.39和高点22.44进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
IBTM股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.41。它在22.39 - 22.44范围内交易，昨天的收盘价为22.40，交易量达到153。IBTM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF目前的价值为22.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.48%和USD。实时查看图表以跟踪IBTM走势。
如何购买IBTM股票？
您可以以22.41的当前价格购买iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.41或22.71附近，而153和-0.04%显示市场活动。立即关注IBTM的实时图表更新。
如何投资IBTM股票？
投资iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF需要考虑年度范围22.36 - 23.45和当前价格22.41。许多人在以22.41或22.71下订单之前，会比较0.09%和。实时查看IBTM价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的最高价格是23.45。在22.36 - 23.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF（IBTM）的最低价格为22.36。将其与当前的22.41和22.36 - 23.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTM股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.40和-2.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.40
- 开盘价
- 22.42
- 卖价
- 22.41
- 买价
- 22.71
- 最低价
- 22.39
- 最高价
- 22.44
- 交易量
- 153
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -3.86%
- 年变化
- -2.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%