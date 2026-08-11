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IBHK: iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
Курс IBHK за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.54.
Следите за динамикой iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBHK сегодня?
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) сегодня оценивается на уровне 25.49. Инструмент торгуется в пределах 25.42 - 25.54, вчерашнее закрытие составило 25.45, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBHK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF?
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF в настоящее время оценивается в 25.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.92% и USD. Отслеживайте движения IBHK на графике в реальном времени.
Как купить акции IBHK?
Вы можете купить акции iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) по текущей цене 25.49. Ордера обычно размещаются около 25.49 или 25.79, тогда как 27 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBHK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBHK?
Инвестирование в iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.12 - 26.08 и текущей цены 25.49. Многие сравнивают 0.28% и -1.05% перед размещением ордеров на 25.49 или 25.79. Изучайте ежедневные изменения цены IBHK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) за последний год составила 26.08. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 26.08, сравнение с 25.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.49 и 25.12 - 26.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBHK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBHK?
В прошлом iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.45 и -1.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.45
- Open
- 25.54
- Bid
- 25.49
- Ask
- 25.79
- Low
- 25.42
- High
- 25.54
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -1.05%
- Годовое изменение
- -1.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%