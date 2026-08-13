IBHK股票今天的价格是多少？ iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为25.48。它在25.44 - 25.50范围内交易，昨天的收盘价为25.49，交易量达到23。IBHK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF目前的价值为25.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.96%和USD。实时查看图表以跟踪IBHK走势。

如何购买IBHK股票？ 您可以以25.48的当前价格购买iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在25.48或25.78附近，而23和-0.08%显示市场活动。立即关注IBHK的实时图表更新。

如何投资IBHK股票？ 投资iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围25.12 - 26.08和当前价格25.48。许多人在以25.48或25.78下订单之前，会比较0.24%和。实时查看IBHK价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF的最高价格是26.08。在25.12 - 26.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF的绩效。

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF（IBHK）的最低价格为25.12。将其与当前的25.48和25.12 - 26.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。