IBHK: iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
今日IBHK汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.44和高点25.50进行交易。
关注iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
IBHK股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为25.48。它在25.44 - 25.50范围内交易，昨天的收盘价为25.49，交易量达到23。IBHK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF目前的价值为25.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.96%和USD。实时查看图表以跟踪IBHK走势。
如何购买IBHK股票？
您可以以25.48的当前价格购买iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在25.48或25.78附近，而23和-0.08%显示市场活动。立即关注IBHK的实时图表更新。
如何投资IBHK股票？
投资iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围25.12 - 26.08和当前价格25.48。许多人在以25.48或25.78下订单之前，会比较0.24%和。实时查看IBHK价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF的最高价格是26.08。在25.12 - 26.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF的绩效。
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF（IBHK）的最低价格为25.12。将其与当前的25.48和25.12 - 26.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBHK股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.49和-1.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.49
- 开盘价
- 25.50
- 卖价
- 25.48
- 买价
- 25.78
- 最低价
- 25.44
- 最高价
- 25.50
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -1.09%
- 年变化
- -1.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%