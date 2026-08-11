Какова цена акций IBDX сегодня? iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.81 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.90, а торговый объем достиг 255. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF? iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.43% и USD. Отслеживайте движения IBDX на графике в реальном времени.

Как купить акции IBDX? Вы можете купить акции iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 255 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBDX? Инвестирование в iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.87 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 0.04% и -3.72% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены IBDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF? Самая высокая цена iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) за последний год составила 25.87. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.87, сравнение с 24.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF? Самая низкая цена iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 24.82 и 24.78 - 25.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBDX во всех подробностях на графике в реальном времени.