IBDX: iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
今日IBDX汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.82和高点24.87进行交易。
关注iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IBDX股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF股票今天的定价为24.83。它在24.82 - 24.87范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到278。IBDX的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF目前的价值为24.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪IBDX走势。
如何购买IBDX股票？
您可以以24.83的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在24.83或25.13附近，而278和-0.12%显示市场活动。立即关注IBDX的实时图表更新。
如何投资IBDX股票？
投资iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF需要考虑年度范围24.78 - 25.87和当前价格24.83。许多人在以24.83或25.13下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IBDX价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF的最高价格是25.87。在24.78 - 25.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF的绩效。
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF（IBDX）的最低价格为24.78。将其与当前的24.83和24.78 - 25.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBDX股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和-3.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.82
- 开盘价
- 24.86
- 卖价
- 24.83
- 买价
- 25.13
- 最低价
- 24.82
- 最高价
- 24.87
- 交易量
- 278
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -3.68%
- 年变化
- -3.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%