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IACO: Idea Acquisition Corp.

9.95 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IACO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 9.95.

Следите за динамикой Idea Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IACO сегодня?

Idea Acquisition Corp. (IACO) сегодня оценивается на уровне 9.95. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IACO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Idea Acquisition Corp.?

Idea Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения IACO на графике в реальном времени.

Как купить акции IACO?

Вы можете купить акции Idea Acquisition Corp. (IACO) по текущей цене 9.95. Ордера обычно размещаются около 9.95 или 10.25, тогда как 88 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IACO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IACO?

Инвестирование в Idea Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.78 - 9.95 и текущей цены 9.95. Многие сравнивают 0.10% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.95 или 10.25. Изучайте ежедневные изменения цены IACO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Idea Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Idea Acquisition Corp. (IACO) за последний год составила 9.95. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 9.95, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Idea Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Idea Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Idea Acquisition Corp. (IACO) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 9.95 и 9.78 - 9.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IACO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IACO?

В прошлом Idea Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.94 9.95
Годовой диапазон
9.78 9.95
Предыдущее закрытие
9.95
Open
9.94
Bid
9.95
Ask
10.25
Low
9.94
High
9.95
Объем
88
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%