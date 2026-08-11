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IACO: Idea Acquisition Corp.
Курс IACO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 9.95.
Следите за динамикой Idea Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IACO сегодня?
Idea Acquisition Corp. (IACO) сегодня оценивается на уровне 9.95. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IACO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Idea Acquisition Corp.?
Idea Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения IACO на графике в реальном времени.
Как купить акции IACO?
Вы можете купить акции Idea Acquisition Corp. (IACO) по текущей цене 9.95. Ордера обычно размещаются около 9.95 или 10.25, тогда как 88 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IACO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IACO?
Инвестирование в Idea Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.78 - 9.95 и текущей цены 9.95. Многие сравнивают 0.10% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.95 или 10.25. Изучайте ежедневные изменения цены IACO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Idea Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Idea Acquisition Corp. (IACO) за последний год составила 9.95. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 9.95, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Idea Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Idea Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Idea Acquisition Corp. (IACO) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 9.95 и 9.78 - 9.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IACO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IACO?
В прошлом Idea Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 9.94
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Low
- 9.94
- High
- 9.95
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- 1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%