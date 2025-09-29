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HYZD: WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
Курс HYZD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.60, а максимальная — 22.68.
Следите за динамикой WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYZD сегодня?
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) сегодня оценивается на уровне 22.64. Инструмент торгуется в пределах 22.60 - 22.68, вчерашнее закрытие составило 22.68, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYZD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund?
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund в настоящее время оценивается в 22.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.12% и USD. Отслеживайте движения HYZD на графике в реальном времени.
Как купить акции HYZD?
Вы можете купить акции WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) по текущей цене 22.64. Ордера обычно размещаются около 22.64 или 22.94, тогда как 159 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYZD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYZD?
Инвестирование в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund предполагает учет годового диапазона 21.97 - 22.80 и текущей цены 22.64. Многие сравнивают 0.22% и 1.16% перед размещением ордеров на 22.64 или 22.94. Изучайте ежедневные изменения цены HYZD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) за последний год составила 22.80. Акции заметно колебались в пределах 21.97 - 22.80, сравнение с 22.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) за год составила 21.97. Сравнение с текущими 22.64 и 21.97 - 22.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYZD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYZD?
В прошлом WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.68 и 1.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.68
- Open
- 22.68
- Bid
- 22.64
- Ask
- 22.94
- Low
- 22.60
- High
- 22.68
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 1.16%
- Годовое изменение
- 1.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%