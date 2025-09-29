HYZD: WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF
今日HYZD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.61和高点22.69进行交易。
关注WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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HYZD新闻
常见问题解答
HYZD股票今天的价格是多少？
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票今天的定价为22.64。它在22.61 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.64，交易量达到74。HYZD的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票是否支付股息？
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF目前的价值为22.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.12%和USD。实时查看图表以跟踪HYZD走势。
如何购买HYZD股票？
您可以以22.64的当前价格购买WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票。订单通常设置在22.64或22.94附近，而74和-0.22%显示市场活动。立即关注HYZD的实时图表更新。
如何投资HYZD股票？
投资WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF需要考虑年度范围21.97 - 22.80和当前价格22.64。许多人在以22.64或22.94下订单之前，会比较0.22%和。实时查看HYZD价格图表，了解每日变化。
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF的最高价格是22.80。在21.97 - 22.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF的绩效。
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF（HYZD）的最低价格为21.97。将其与当前的22.64和21.97 - 22.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYZD股票是什么时候拆分的？
WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.64和1.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.64
- 开盘价
- 22.69
- 卖价
- 22.64
- 买价
- 22.94
- 最低价
- 22.61
- 最高价
- 22.69
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- 1.16%
- 年变化
- 1.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%