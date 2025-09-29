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HYZD: WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF

22.64 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYZD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.61和高点22.69进行交易。

关注WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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HYZD新闻

常见问题解答

HYZD股票今天的价格是多少？

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票今天的定价为22.64。它在22.61 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.64，交易量达到74。HYZD的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票是否支付股息？

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF目前的价值为22.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.12%和USD。实时查看图表以跟踪HYZD走势。

如何购买HYZD股票？

您可以以22.64的当前价格购买WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票。订单通常设置在22.64或22.94附近，而74和-0.22%显示市场活动。立即关注HYZD的实时图表更新。

如何投资HYZD股票？

投资WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF需要考虑年度范围21.97 - 22.80和当前价格22.64。许多人在以22.64或22.94下订单之前，会比较0.22%和。实时查看HYZD价格图表，了解每日变化。

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF的最高价格是22.80。在21.97 - 22.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF的绩效。

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF（HYZD）的最低价格为21.97。将其与当前的22.64和21.97 - 22.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYZD股票是什么时候拆分的？

WisdomTree对冲零久期高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.64和1.12%中可见。

日范围
22.61 22.69
年范围
21.97 22.80
前一天收盘价
22.64
开盘价
22.69
卖价
22.64
买价
22.94
最低价
22.61
最高价
22.69
交易量
74
日变化
0.00%
月变化
0.22%
6个月变化
1.16%
年变化
1.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%