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HYS: PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F
Курс HYS за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.63, а максимальная — 92.88.
Следите за динамикой PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYS сегодня?
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) сегодня оценивается на уровне 92.67. Инструмент торгуется в пределах 92.63 - 92.88, вчерашнее закрытие составило 92.80, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F в настоящее время оценивается в 92.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения HYS на графике в реальном времени.
Как купить акции HYS?
Вы можете купить акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) по текущей цене 92.67. Ордера обычно размещаются около 92.67 или 92.97, тогда как 182 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYS?
Инвестирование в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F предполагает учет годового диапазона 92.28 - 95.85 и текущей цены 92.67. Многие сравнивают 0.38% и -0.90% перед размещением ордеров на 92.67 или 92.97. Изучайте ежедневные изменения цены HYS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?
Самая высокая цена PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) за последний год составила 95.85. Акции заметно колебались в пределах 92.28 - 95.85, сравнение с 92.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?
Самая низкая цена PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) за год составила 92.28. Сравнение с текущими 92.67 и 92.28 - 95.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYS?
В прошлом PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.80 и -2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.80
- Open
- 92.88
- Bid
- 92.67
- Ask
- 92.97
- Low
- 92.63
- High
- 92.88
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- -0.90%
- Годовое изменение
- -2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%