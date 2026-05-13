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HYS: PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F

92.67 USD 0.13 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYS за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.63, а максимальная — 92.88.

Следите за динамикой PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYS сегодня?

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) сегодня оценивается на уровне 92.67. Инструмент торгуется в пределах 92.63 - 92.88, вчерашнее закрытие составило 92.80, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F в настоящее время оценивается в 92.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения HYS на графике в реальном времени.

Как купить акции HYS?

Вы можете купить акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) по текущей цене 92.67. Ордера обычно размещаются около 92.67 или 92.97, тогда как 182 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYS?

Инвестирование в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F предполагает учет годового диапазона 92.28 - 95.85 и текущей цены 92.67. Многие сравнивают 0.38% и -0.90% перед размещением ордеров на 92.67 или 92.97. Изучайте ежедневные изменения цены HYS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?

Самая высокая цена PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) за последний год составила 95.85. Акции заметно колебались в пределах 92.28 - 95.85, сравнение с 92.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F?

Самая низкая цена PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F (HYS) за год составила 92.28. Сравнение с текущими 92.67 и 92.28 - 95.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYS?

В прошлом PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.80 и -2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
92.63 92.88
Годовой диапазон
92.28 95.85
Предыдущее закрытие
92.80
Open
92.88
Bid
92.67
Ask
92.97
Low
92.63
High
92.88
Объем
182
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
-0.90%
Годовое изменение
-2.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%