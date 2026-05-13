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HYS: PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F

92.71 USD 0.04 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点92.66和高点92.81进行交易。

关注PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYS新闻

常见问题解答

HYS股票今天的价格是多少？

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F股票今天的定价为92.71。它在92.66 - 92.81范围内交易，昨天的收盘价为92.67，交易量达到150。HYS的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F股票是否支付股息？

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F目前的价值为92.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.00%和USD。实时查看图表以跟踪HYS走势。

如何购买HYS股票？

您可以以92.71的当前价格购买PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F股票。订单通常设置在92.71或93.01附近，而150和-0.06%显示市场活动。立即关注HYS的实时图表更新。

如何投资HYS股票？

投资PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F需要考虑年度范围92.28 - 95.85和当前价格92.71。许多人在以92.71或93.01下订单之前，会比较0.42%和。实时查看HYS价格图表，了解每日变化。

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F的最高价格是95.85。在92.28 - 95.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F的绩效。

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F股票的最低价格是多少？

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F（HYS）的最低价格为92.28。将其与当前的92.71和92.28 - 95.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYS股票是什么时候拆分的？

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.67和-2.00%中可见。

日范围
92.66 92.81
年范围
92.28 95.85
前一天收盘价
92.67
开盘价
92.77
卖价
92.71
买价
93.01
最低价
92.66
最高价
92.81
交易量
150
日变化
0.04%
月变化
0.42%
6个月变化
-0.86%
年变化
-2.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%