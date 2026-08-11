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HYNE: Hoyne Bancorp Inc

16.21 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYNE за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 16.40.

Следите за динамикой Hoyne Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYNE сегодня?

Hoyne Bancorp Inc (HYNE) сегодня оценивается на уровне 16.21. Инструмент торгуется в пределах 16.21 - 16.40, вчерашнее закрытие составило 16.22, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYNE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hoyne Bancorp Inc?

Hoyne Bancorp Inc в настоящее время оценивается в 16.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.42% и USD. Отслеживайте движения HYNE на графике в реальном времени.

Как купить акции HYNE?

Вы можете купить акции Hoyne Bancorp Inc (HYNE) по текущей цене 16.21. Ордера обычно размещаются около 16.21 или 16.51, тогда как 44 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYNE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYNE?

Инвестирование в Hoyne Bancorp Inc предполагает учет годового диапазона 13.35 - 16.84 и текущей цены 16.21. Многие сравнивают -0.31% и 11.79% перед размещением ордеров на 16.21 или 16.51. Изучайте ежедневные изменения цены HYNE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hoyne Bancorp Inc?

Самая высокая цена Hoyne Bancorp Inc (HYNE) за последний год составила 16.84. Акции заметно колебались в пределах 13.35 - 16.84, сравнение с 16.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hoyne Bancorp Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hoyne Bancorp Inc?

Самая низкая цена Hoyne Bancorp Inc (HYNE) за год составила 13.35. Сравнение с текущими 16.21 и 13.35 - 16.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYNE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYNE?

В прошлом Hoyne Bancorp Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.22 и 21.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.21 16.40
Годовой диапазон
13.35 16.84
Предыдущее закрытие
16.22
Open
16.29
Bid
16.21
Ask
16.51
Low
16.21
High
16.40
Объем
44
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
11.79%
Годовое изменение
21.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%