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HYNE: Hoyne Bancorp Inc
Курс HYNE за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 16.40.
Следите за динамикой Hoyne Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYNE сегодня?
Hoyne Bancorp Inc (HYNE) сегодня оценивается на уровне 16.21. Инструмент торгуется в пределах 16.21 - 16.40, вчерашнее закрытие составило 16.22, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYNE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hoyne Bancorp Inc?
Hoyne Bancorp Inc в настоящее время оценивается в 16.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.42% и USD. Отслеживайте движения HYNE на графике в реальном времени.
Как купить акции HYNE?
Вы можете купить акции Hoyne Bancorp Inc (HYNE) по текущей цене 16.21. Ордера обычно размещаются около 16.21 или 16.51, тогда как 44 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYNE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYNE?
Инвестирование в Hoyne Bancorp Inc предполагает учет годового диапазона 13.35 - 16.84 и текущей цены 16.21. Многие сравнивают -0.31% и 11.79% перед размещением ордеров на 16.21 или 16.51. Изучайте ежедневные изменения цены HYNE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hoyne Bancorp Inc?
Самая высокая цена Hoyne Bancorp Inc (HYNE) за последний год составила 16.84. Акции заметно колебались в пределах 13.35 - 16.84, сравнение с 16.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hoyne Bancorp Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hoyne Bancorp Inc?
Самая низкая цена Hoyne Bancorp Inc (HYNE) за год составила 13.35. Сравнение с текущими 16.21 и 13.35 - 16.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYNE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYNE?
В прошлом Hoyne Bancorp Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.22 и 21.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.22
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.21
- Ask
- 16.51
- Low
- 16.21
- High
- 16.40
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 11.79%
- Годовое изменение
- 21.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%