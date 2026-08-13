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HYNE: Hoyne Bancorp Inc

16.40 USD 0.19 (1.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYNE汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点16.23和高点16.40进行交易。

关注Hoyne Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYNE股票今天的价格是多少？

Hoyne Bancorp Inc股票今天的定价为16.40。它在16.23 - 16.40范围内交易，昨天的收盘价为16.21，交易量达到30。HYNE的实时价格图表显示了这些更新。

Hoyne Bancorp Inc股票是否支付股息？

Hoyne Bancorp Inc目前的价值为16.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.85%和USD。实时查看图表以跟踪HYNE走势。

如何购买HYNE股票？

您可以以16.40的当前价格购买Hoyne Bancorp Inc股票。订单通常设置在16.40或16.70附近，而30和0.18%显示市场活动。立即关注HYNE的实时图表更新。

如何投资HYNE股票？

投资Hoyne Bancorp Inc需要考虑年度范围13.35 - 16.84和当前价格16.40。许多人在以16.40或16.70下订单之前，会比较0.86%和。实时查看HYNE价格图表，了解每日变化。

Hoyne Bancorp Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hoyne Bancorp Inc的最高价格是16.84。在13.35 - 16.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoyne Bancorp Inc的绩效。

Hoyne Bancorp Inc股票的最低价格是多少？

Hoyne Bancorp Inc（HYNE）的最低价格为13.35。将其与当前的16.40和13.35 - 16.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYNE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYNE股票是什么时候拆分的？

Hoyne Bancorp Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.21和22.85%中可见。

日范围
16.23 16.40
年范围
13.35 16.84
前一天收盘价
16.21
开盘价
16.37
卖价
16.40
买价
16.70
最低价
16.23
最高价
16.40
交易量
30
日变化
1.17%
月变化
0.86%
6个月变化
13.10%
年变化
22.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%