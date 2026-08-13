HYNE: Hoyne Bancorp Inc
今日HYNE汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点16.23和高点16.40进行交易。
关注Hoyne Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HYNE股票今天的价格是多少？
Hoyne Bancorp Inc股票今天的定价为16.40。它在16.23 - 16.40范围内交易，昨天的收盘价为16.21，交易量达到30。HYNE的实时价格图表显示了这些更新。
Hoyne Bancorp Inc股票是否支付股息？
Hoyne Bancorp Inc目前的价值为16.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.85%和USD。实时查看图表以跟踪HYNE走势。
如何购买HYNE股票？
您可以以16.40的当前价格购买Hoyne Bancorp Inc股票。订单通常设置在16.40或16.70附近，而30和0.18%显示市场活动。立即关注HYNE的实时图表更新。
如何投资HYNE股票？
投资Hoyne Bancorp Inc需要考虑年度范围13.35 - 16.84和当前价格16.40。许多人在以16.40或16.70下订单之前，会比较0.86%和。实时查看HYNE价格图表，了解每日变化。
Hoyne Bancorp Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hoyne Bancorp Inc的最高价格是16.84。在13.35 - 16.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoyne Bancorp Inc的绩效。
Hoyne Bancorp Inc股票的最低价格是多少？
Hoyne Bancorp Inc（HYNE）的最低价格为13.35。将其与当前的16.40和13.35 - 16.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYNE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYNE股票是什么时候拆分的？
Hoyne Bancorp Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.21和22.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.21
- 开盘价
- 16.37
- 卖价
- 16.40
- 买价
- 16.70
- 最低价
- 16.23
- 最高价
- 16.40
- 交易量
- 30
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 13.10%
- 年变化
- 22.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%