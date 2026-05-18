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HYIN: WisdomTree Alternative Income Fund

14.32 USD 0.10 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYIN за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.24, а максимальная — 14.32.

Следите за динамикой WisdomTree Alternative Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYIN сегодня?

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) сегодня оценивается на уровне 14.32. Инструмент торгуется в пределах 14.24 - 14.32, вчерашнее закрытие составило 14.42, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Alternative Income Fund?

WisdomTree Alternative Income Fund в настоящее время оценивается в 14.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.91% и USD. Отслеживайте движения HYIN на графике в реальном времени.

Как купить акции HYIN?

Вы можете купить акции WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) по текущей цене 14.32. Ордера обычно размещаются около 14.32 или 14.62, тогда как 21 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYIN?

Инвестирование в WisdomTree Alternative Income Fund предполагает учет годового диапазона 13.77 - 15.26 и текущей цены 14.32. Многие сравнивают 1.85% и -0.42% перед размещением ордеров на 14.32 или 14.62. Изучайте ежедневные изменения цены HYIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Alternative Income Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) за последний год составила 15.26. Акции заметно колебались в пределах 13.77 - 15.26, сравнение с 14.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Alternative Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Alternative Income Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) за год составила 13.77. Сравнение с текущими 14.32 и 13.77 - 15.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYIN?

В прошлом WisdomTree Alternative Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.42 и -5.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.24 14.32
Годовой диапазон
13.77 15.26
Предыдущее закрытие
14.42
Open
14.27
Bid
14.32
Ask
14.62
Low
14.24
High
14.32
Объем
21
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
-0.42%
Годовое изменение
-5.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%