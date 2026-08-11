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HYHG: ProShares High Yield Interest Rate Hedged
Курс HYHG за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.50, а максимальная — 65.00.
Следите за динамикой ProShares High Yield Interest Rate Hedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYHG сегодня?
ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG) сегодня оценивается на уровне 64.77. Инструмент торгуется в пределах 64.50 - 65.00, вчерашнее закрытие составило 64.75, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares High Yield Interest Rate Hedged?
ProShares High Yield Interest Rate Hedged в настоящее время оценивается в 64.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.57% и USD. Отслеживайте движения HYHG на графике в реальном времени.
Как купить акции HYHG?
Вы можете купить акции ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG) по текущей цене 64.77. Ордера обычно размещаются около 64.77 или 65.07, тогда как 31 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYHG?
Инвестирование в ProShares High Yield Interest Rate Hedged предполагает учет годового диапазона 63.00 - 66.33 и текущей цены 64.77. Многие сравнивают 0.64% и 1.16% перед размещением ордеров на 64.77 или 65.07. Изучайте ежедневные изменения цены HYHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares High Yield Interest Rate Hedged?
Самая высокая цена ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG) за последний год составила 66.33. Акции заметно колебались в пределах 63.00 - 66.33, сравнение с 64.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares High Yield Interest Rate Hedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares High Yield Interest Rate Hedged?
Самая низкая цена ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG) за год составила 63.00. Сравнение с текущими 64.77 и 63.00 - 66.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYHG?
В прошлом ProShares High Yield Interest Rate Hedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.75 и 0.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.75
- Open
- 64.50
- Bid
- 64.77
- Ask
- 65.07
- Low
- 64.50
- High
- 65.00
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 1.16%
- Годовое изменение
- 0.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%