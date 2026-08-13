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HYHG: ProShares 高收益利率对冲 ETF

64.70 USD 0.07 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYHG汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点64.54和高点64.78进行交易。

关注ProShares 高收益利率对冲 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYHG股票今天的价格是多少？

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票今天的定价为64.70。它在64.54 - 64.78范围内交易，昨天的收盘价为64.77，交易量达到32。HYHG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票是否支付股息？

ProShares 高收益利率对冲 ETF目前的价值为64.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪HYHG走势。

如何购买HYHG股票？

您可以以64.70的当前价格购买ProShares 高收益利率对冲 ETF股票。订单通常设置在64.70或65.00附近，而32和0.12%显示市场活动。立即关注HYHG的实时图表更新。

如何投资HYHG股票？

投资ProShares 高收益利率对冲 ETF需要考虑年度范围63.00 - 66.33和当前价格64.70。许多人在以64.70或65.00下订单之前，会比较0.53%和。实时查看HYHG价格图表，了解每日变化。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares 高收益利率对冲 ETF的最高价格是66.33。在63.00 - 66.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 高收益利率对冲 ETF的绩效。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？

ProShares 高收益利率对冲 ETF（HYHG）的最低价格为63.00。将其与当前的64.70和63.00 - 66.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYHG股票是什么时候拆分的？

ProShares 高收益利率对冲 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.77和0.47%中可见。

日范围
64.54 64.78
年范围
63.00 66.33
前一天收盘价
64.77
开盘价
64.62
卖价
64.70
买价
65.00
最低价
64.54
最高价
64.78
交易量
32
日变化
-0.11%
月变化
0.53%
6个月变化
1.05%
年变化
0.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%