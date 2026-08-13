HYHG股票今天的价格是多少？ ProShares 高收益利率对冲 ETF股票今天的定价为64.70。它在64.54 - 64.78范围内交易，昨天的收盘价为64.77，交易量达到32。HYHG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票是否支付股息？ ProShares 高收益利率对冲 ETF目前的价值为64.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪HYHG走势。

如何购买HYHG股票？ 您可以以64.70的当前价格购买ProShares 高收益利率对冲 ETF股票。订单通常设置在64.70或65.00附近，而32和0.12%显示市场活动。立即关注HYHG的实时图表更新。

如何投资HYHG股票？ 投资ProShares 高收益利率对冲 ETF需要考虑年度范围63.00 - 66.33和当前价格64.70。许多人在以64.70或65.00下订单之前，会比较0.53%和。实时查看HYHG价格图表，了解每日变化。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares 高收益利率对冲 ETF的最高价格是66.33。在63.00 - 66.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 高收益利率对冲 ETF的绩效。

ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？ ProShares 高收益利率对冲 ETF（HYHG）的最低价格为63.00。将其与当前的64.70和63.00 - 66.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。