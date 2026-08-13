HYHG: ProShares 高收益利率对冲 ETF
今日HYHG汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点64.54和高点64.78进行交易。
关注ProShares 高收益利率对冲 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HYHG股票今天的价格是多少？
ProShares 高收益利率对冲 ETF股票今天的定价为64.70。它在64.54 - 64.78范围内交易，昨天的收盘价为64.77，交易量达到32。HYHG的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares 高收益利率对冲 ETF股票是否支付股息？
ProShares 高收益利率对冲 ETF目前的价值为64.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪HYHG走势。
如何购买HYHG股票？
您可以以64.70的当前价格购买ProShares 高收益利率对冲 ETF股票。订单通常设置在64.70或65.00附近，而32和0.12%显示市场活动。立即关注HYHG的实时图表更新。
如何投资HYHG股票？
投资ProShares 高收益利率对冲 ETF需要考虑年度范围63.00 - 66.33和当前价格64.70。许多人在以64.70或65.00下订单之前，会比较0.53%和。实时查看HYHG价格图表，了解每日变化。
ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares 高收益利率对冲 ETF的最高价格是66.33。在63.00 - 66.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 高收益利率对冲 ETF的绩效。
ProShares 高收益利率对冲 ETF股票的最低价格是多少？
ProShares 高收益利率对冲 ETF（HYHG）的最低价格为63.00。将其与当前的64.70和63.00 - 66.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYHG股票是什么时候拆分的？
ProShares 高收益利率对冲 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.77和0.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.77
- 开盘价
- 64.62
- 卖价
- 64.70
- 买价
- 65.00
- 最低价
- 64.54
- 最高价
- 64.78
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.53%
- 6个月变化
- 1.05%
- 年变化
- 0.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%