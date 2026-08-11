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HVAC: AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

36.02 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HVAC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.02, а максимальная — 36.25.

Следите за динамикой AdvisorShares HVAC and Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HVAC сегодня?

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) сегодня оценивается на уровне 36.02. Инструмент торгуется в пределах 36.02 - 36.25, вчерашнее закрытие составило 36.09, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HVAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF в настоящее время оценивается в 36.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.93% и USD. Отслеживайте движения HVAC на графике в реальном времени.

Как купить акции HVAC?

Вы можете купить акции AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) по текущей цене 36.02. Ордера обычно размещаются около 36.02 или 36.32, тогда как 5 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HVAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HVAC?

Инвестирование в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 32.40 - 43.36 и текущей цены 36.02. Многие сравнивают 3.36% и -1.95% перед размещением ордеров на 36.02 или 36.32. Изучайте ежедневные изменения цены HVAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) за последний год составила 43.36. Акции заметно колебались в пределах 32.40 - 43.36, сравнение с 36.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares HVAC and Industrials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares HVAC and Industrials ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) за год составила 32.40. Сравнение с текущими 36.02 и 32.40 - 43.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HVAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HVAC?

В прошлом AdvisorShares HVAC and Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.09 и -2.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.02 36.25
Годовой диапазон
32.40 43.36
Предыдущее закрытие
36.09
Open
36.25
Bid
36.02
Ask
36.32
Low
36.02
High
36.25
Объем
5
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
-1.95%
Годовое изменение
-2.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%