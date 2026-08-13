HVAC: AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
今日HVAC汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点36.16和高点36.46进行交易。
关注AdvisorShares HVAC and Industrials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HVAC股票今天的价格是多少？
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票今天的定价为36.30。它在36.16 - 36.46范围内交易，昨天的收盘价为36.02，交易量达到14。HVAC的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF目前的价值为36.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.18%和USD。实时查看图表以跟踪HVAC走势。
如何购买HVAC股票？
您可以以36.30的当前价格购买AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票。订单通常设置在36.30或36.60附近，而14和-0.27%显示市场活动。立即关注HVAC的实时图表更新。
如何投资HVAC股票？
投资AdvisorShares HVAC and Industrials ETF需要考虑年度范围32.40 - 43.36和当前价格36.30。许多人在以36.30或36.60下订单之前，会比较4.16%和。实时查看HVAC价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares HVAC and Industrials ETF的最高价格是43.36。在32.40 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares HVAC and Industrials ETF的绩效。
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF（HVAC）的最低价格为32.40。将其与当前的36.30和32.40 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HVAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HVAC股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.02和-2.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.02
- 开盘价
- 36.40
- 卖价
- 36.30
- 买价
- 36.60
- 最低价
- 36.16
- 最高价
- 36.46
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- 4.16%
- 6个月变化
- -1.18%
- 年变化
- -2.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%