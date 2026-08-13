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HVAC: AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

36.30 USD 0.28 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HVAC汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点36.16和高点36.46进行交易。

关注AdvisorShares HVAC and Industrials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HVAC股票今天的价格是多少？

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票今天的定价为36.30。它在36.16 - 36.46范围内交易，昨天的收盘价为36.02，交易量达到14。HVAC的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF目前的价值为36.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.18%和USD。实时查看图表以跟踪HVAC走势。

如何购买HVAC股票？

您可以以36.30的当前价格购买AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票。订单通常设置在36.30或36.60附近，而14和-0.27%显示市场活动。立即关注HVAC的实时图表更新。

如何投资HVAC股票？

投资AdvisorShares HVAC and Industrials ETF需要考虑年度范围32.40 - 43.36和当前价格36.30。许多人在以36.30或36.60下订单之前，会比较4.16%和。实时查看HVAC价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares HVAC and Industrials ETF的最高价格是43.36。在32.40 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares HVAC and Industrials ETF的绩效。

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF（HVAC）的最低价格为32.40。将其与当前的36.30和32.40 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HVAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HVAC股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.02和-2.18%中可见。

日范围
36.16 36.46
年范围
32.40 43.36
前一天收盘价
36.02
开盘价
36.40
卖价
36.30
买价
36.60
最低价
36.16
最高价
36.46
交易量
14
日变化
0.78%
月变化
4.16%
6个月变化
-1.18%
年变化
-2.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%