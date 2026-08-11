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HTT: High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr
Курс HTT за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.52, а максимальная — 2.56.
Следите за динамикой High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HTT сегодня?
High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr (HTT) сегодня оценивается на уровне 2.55. Инструмент торгуется в пределах 2.52 - 2.56, вчерашнее закрытие составило 2.52, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr?
High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr в настоящее время оценивается в 2.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.45% и USD. Отслеживайте движения HTT на графике в реальном времени.
Как купить акции HTT?
Вы можете купить акции High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr (HTT) по текущей цене 2.55. Ордера обычно размещаются около 2.55 или 2.85, тогда как 27 и 0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HTT?
Инвестирование в High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr предполагает учет годового диапазона 1.88 - 4.03 и текущей цены 2.55. Многие сравнивают 3.24% и -4.49% перед размещением ордеров на 2.55 или 2.85. Изучайте ежедневные изменения цены HTT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr?
Самая высокая цена High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr (HTT) за последний год составила 4.03. Акции заметно колебались в пределах 1.88 - 4.03, сравнение с 2.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr?
Самая низкая цена High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr (HTT) за год составила 1.88. Сравнение с текущими 2.55 и 1.88 - 4.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HTT?
В прошлом High Templar Tech Limited American depositary shares, each repr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.52 и -34.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.52
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Low
- 2.52
- High
- 2.56
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- 3.24%
- 6-месячное изменение
- -4.49%
- Годовое изменение
- -34.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%