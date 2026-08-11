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HQGO: Hartford US Quality Growth ETF

67.12 USD 0.46 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HQGO за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.12, а максимальная — 67.12.

Следите за динамикой Hartford US Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HQGO сегодня?

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) сегодня оценивается на уровне 67.12. Инструмент торгуется в пределах 67.12 - 67.12, вчерашнее закрытие составило 66.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HQGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford US Quality Growth ETF?

Hartford US Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 67.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.66% и USD. Отслеживайте движения HQGO на графике в реальном времени.

Как купить акции HQGO?

Вы можете купить акции Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) по текущей цене 67.12. Ордера обычно размещаются около 67.12 или 67.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HQGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HQGO?

Инвестирование в Hartford US Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 55.50 - 67.12 и текущей цены 67.12. Многие сравнивают 1.08% и 13.28% перед размещением ордеров на 67.12 или 67.42. Изучайте ежедневные изменения цены HQGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford US Quality Growth ETF?

Самая высокая цена Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) за последний год составила 67.12. Акции заметно колебались в пределах 55.50 - 67.12, сравнение с 66.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford US Quality Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford US Quality Growth ETF?

Самая низкая цена Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) за год составила 55.50. Сравнение с текущими 67.12 и 55.50 - 67.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HQGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HQGO?

В прошлом Hartford US Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.66 и 19.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.12 67.12
Годовой диапазон
55.50 67.12
Предыдущее закрытие
66.66
Open
67.12
Bid
67.12
Ask
67.42
Low
67.12
High
67.12
Объем
1
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
1.08%
6-месячное изменение
13.28%
Годовое изменение
19.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%