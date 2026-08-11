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HQGO: Hartford US Quality Growth ETF
Курс HQGO за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.12, а максимальная — 67.12.
Следите за динамикой Hartford US Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HQGO сегодня?
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) сегодня оценивается на уровне 67.12. Инструмент торгуется в пределах 67.12 - 67.12, вчерашнее закрытие составило 66.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HQGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford US Quality Growth ETF?
Hartford US Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 67.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.66% и USD. Отслеживайте движения HQGO на графике в реальном времени.
Как купить акции HQGO?
Вы можете купить акции Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) по текущей цене 67.12. Ордера обычно размещаются около 67.12 или 67.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HQGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HQGO?
Инвестирование в Hartford US Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 55.50 - 67.12 и текущей цены 67.12. Многие сравнивают 1.08% и 13.28% перед размещением ордеров на 67.12 или 67.42. Изучайте ежедневные изменения цены HQGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford US Quality Growth ETF?
Самая высокая цена Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) за последний год составила 67.12. Акции заметно колебались в пределах 55.50 - 67.12, сравнение с 66.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford US Quality Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford US Quality Growth ETF?
Самая низкая цена Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) за год составила 55.50. Сравнение с текущими 67.12 и 55.50 - 67.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HQGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HQGO?
В прошлом Hartford US Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.66 и 19.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.66
- Open
- 67.12
- Bid
- 67.12
- Ask
- 67.42
- Low
- 67.12
- High
- 67.12
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 13.28%
- Годовое изменение
- 19.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%