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HQGO: Hartford US Quality Growth ETF

67.12 USD 0.46 (0.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HQGO汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点67.12和高点67.12进行交易。

关注Hartford US Quality Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HQGO股票今天的价格是多少？

Hartford US Quality Growth ETF股票今天的定价为67.12。它在67.12 - 67.12范围内交易，昨天的收盘价为66.66，交易量达到1。HQGO的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford US Quality Growth ETF股票是否支付股息？

Hartford US Quality Growth ETF目前的价值为67.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪HQGO走势。

如何购买HQGO股票？

您可以以67.12的当前价格购买Hartford US Quality Growth ETF股票。订单通常设置在67.12或67.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HQGO的实时图表更新。

如何投资HQGO股票？

投资Hartford US Quality Growth ETF需要考虑年度范围55.50 - 67.12和当前价格67.12。许多人在以67.12或67.42下订单之前，会比较1.08%和。实时查看HQGO价格图表，了解每日变化。

Hartford US Quality Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford US Quality Growth ETF的最高价格是67.12。在55.50 - 67.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford US Quality Growth ETF的绩效。

Hartford US Quality Growth ETF股票的最低价格是多少？

Hartford US Quality Growth ETF（HQGO）的最低价格为55.50。将其与当前的67.12和55.50 - 67.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HQGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HQGO股票是什么时候拆分的？

Hartford US Quality Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.66和19.66%中可见。

日范围
67.12 67.12
年范围
55.50 67.12
前一天收盘价
66.66
开盘价
67.12
卖价
67.12
买价
67.42
最低价
67.12
最高价
67.12
交易量
1
日变化
0.69%
月变化
1.08%
6个月变化
13.28%
年变化
19.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%