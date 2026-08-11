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HOYY: GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF

5.11 USD 0.04 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HOYY за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.05, а максимальная — 5.11.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HOYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) сегодня оценивается на уровне 5.11. Инструмент торгуется в пределах 5.05 - 5.11, вчерашнее закрытие составило 5.07, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF в настоящее время оценивается в 5.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.87% и USD. Отслеживайте движения HOYY на графике в реальном времени.

Как купить акции HOYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) по текущей цене 5.11. Ордера обычно размещаются около 5.11 или 5.41, тогда как 34 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HOYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF предполагает учет годового диапазона 4.99 - 26.45 и текущей цены 5.11. Многие сравнивают 1.19% и -37.61% перед размещением ордеров на 5.11 или 5.41. Изучайте ежедневные изменения цены HOYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) за последний год составила 26.45. Акции заметно колебались в пределах 4.99 - 26.45, сравнение с 5.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) за год составила 4.99. Сравнение с текущими 5.11 и 4.99 - 26.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HOYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.07 и -79.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.05 5.11
Годовой диапазон
4.99 26.45
Предыдущее закрытие
5.07
Open
5.05
Bid
5.11
Ask
5.41
Low
5.05
High
5.11
Объем
34
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
-37.61%
Годовое изменение
-79.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%