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HOYY: GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF
Курс HOYY за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.05, а максимальная — 5.11.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HOYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) сегодня оценивается на уровне 5.11. Инструмент торгуется в пределах 5.05 - 5.11, вчерашнее закрытие составило 5.07, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?
GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF в настоящее время оценивается в 5.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.87% и USD. Отслеживайте движения HOYY на графике в реальном времени.
Как купить акции HOYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) по текущей цене 5.11. Ордера обычно размещаются около 5.11 или 5.41, тогда как 34 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HOYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF предполагает учет годового диапазона 4.99 - 26.45 и текущей цены 5.11. Многие сравнивают 1.19% и -37.61% перед размещением ордеров на 5.11 или 5.41. Изучайте ежедневные изменения цены HOYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) за последний год составила 26.45. Акции заметно колебались в пределах 4.99 - 26.45, сравнение с 5.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) за год составила 4.99. Сравнение с текущими 5.11 и 4.99 - 26.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HOYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.07 и -79.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.07
- Open
- 5.05
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Low
- 5.05
- High
- 5.11
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- -37.61%
- Годовое изменение
- -79.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%