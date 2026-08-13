报价部分
货币 / HOYY
回到股票

HOYY: GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF

5.12 USD 0.01 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOYY汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.15进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF股票今天的定价为5.12。它在5.02 - 5.15范围内交易，昨天的收盘价为5.11，交易量达到23。HOYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF目前的价值为5.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-79.83%和USD。实时查看图表以跟踪HOYY走势。

如何购买HOYY股票？

您可以以5.12的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF股票。订单通常设置在5.12或5.42附近，而23和0.20%显示市场活动。立即关注HOYY的实时图表更新。

如何投资HOYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF需要考虑年度范围4.99 - 26.45和当前价格5.12。许多人在以5.12或5.42下订单之前，会比较1.39%和。实时查看HOYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF的最高价格是26.45。在4.99 - 26.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF（HOYY）的最低价格为4.99。将其与当前的5.12和4.99 - 26.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.11和-79.83%中可见。

日范围
5.02 5.15
年范围
4.99 26.45
前一天收盘价
5.11
开盘价
5.11
卖价
5.12
买价
5.42
最低价
5.02
最高价
5.15
交易量
23
日变化
0.20%
月变化
1.39%
6个月变化
-37.48%
年变化
-79.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%