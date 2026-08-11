- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HOLA: JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Курс HOLA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.82, а максимальная — 56.96.
Следите за динамикой JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HOLA сегодня?
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) сегодня оценивается на уровне 56.86. Инструмент торгуется в пределах 56.82 - 56.96, вчерашнее закрытие составило 56.96, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOLA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF?
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF в настоящее время оценивается в 56.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.75% и USD. Отслеживайте движения HOLA на графике в реальном времени.
Как купить акции HOLA?
Вы можете купить акции JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) по текущей цене 56.86. Ордера обычно размещаются около 56.86 или 57.16, тогда как 14 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOLA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HOLA?
Инвестирование в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF предполагает учет годового диапазона 50.01 - 60.26 и текущей цены 56.86. Многие сравнивают 1.34% и 4.20% перед размещением ордеров на 56.86 или 57.16. Изучайте ежедневные изменения цены HOLA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF?
Самая высокая цена JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) за последний год составила 60.26. Акции заметно колебались в пределах 50.01 - 60.26, сравнение с 56.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF?
Самая низкая цена JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) за год составила 50.01. Сравнение с текущими 56.86 и 50.01 - 60.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOLA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HOLA?
В прошлом JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.96 и 12.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.96
- Open
- 56.92
- Bid
- 56.86
- Ask
- 57.16
- Low
- 56.82
- High
- 56.96
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 4.20%
- Годовое изменение
- 12.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%