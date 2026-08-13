HOLA: JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
今日HOLA汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点57.02和高点57.19进行交易。
关注JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
HOLA股票今天的价格是多少？
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票今天的定价为57.05。它在57.02 - 57.19范围内交易，昨天的收盘价为56.86，交易量达到11。HOLA的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票是否支付股息？
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF目前的价值为57.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.13%和USD。实时查看图表以跟踪HOLA走势。
如何购买HOLA股票？
您可以以57.05的当前价格购买JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票。订单通常设置在57.05或57.35附近，而11和-0.24%显示市场活动。立即关注HOLA的实时图表更新。
如何投资HOLA股票？
投资JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF需要考虑年度范围50.01 - 60.26和当前价格57.05。许多人在以57.05或57.35下订单之前，会比较1.68%和。实时查看HOLA价格图表，了解每日变化。
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF的最高价格是60.26。在50.01 - 60.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF的绩效。
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF（HOLA）的最低价格为50.01。将其与当前的57.05和50.01 - 60.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOLA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOLA股票是什么时候拆分的？
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.86和13.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.86
- 开盘价
- 57.19
- 卖价
- 57.05
- 买价
- 57.35
- 最低价
- 57.02
- 最高价
- 57.19
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 4.54%
- 年变化
- 13.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%