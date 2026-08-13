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HOLA: JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

57.05 USD 0.19 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOLA汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点57.02和高点57.19进行交易。

关注JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOLA股票今天的价格是多少？

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票今天的定价为57.05。它在57.02 - 57.19范围内交易，昨天的收盘价为56.86，交易量达到11。HOLA的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票是否支付股息？

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF目前的价值为57.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.13%和USD。实时查看图表以跟踪HOLA走势。

如何购买HOLA股票？

您可以以57.05的当前价格购买JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票。订单通常设置在57.05或57.35附近，而11和-0.24%显示市场活动。立即关注HOLA的实时图表更新。

如何投资HOLA股票？

投资JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF需要考虑年度范围50.01 - 60.26和当前价格57.05。许多人在以57.05或57.35下订单之前，会比较1.68%和。实时查看HOLA价格图表，了解每日变化。

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF的最高价格是60.26。在50.01 - 60.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF的绩效。

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF（HOLA）的最低价格为50.01。将其与当前的57.05和50.01 - 60.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOLA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOLA股票是什么时候拆分的？

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.86和13.13%中可见。

日范围
57.02 57.19
年范围
50.01 60.26
前一天收盘价
56.86
开盘价
57.19
卖价
57.05
买价
57.35
最低价
57.02
最高价
57.19
交易量
11
日变化
0.33%
月变化
1.68%
6个月变化
4.54%
年变化
13.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%