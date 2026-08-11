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HLXC: Helix Acquisition Corp III - Class A

10.57 USD 0.09 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HLXC за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.57, а максимальная — 10.57.

Следите за динамикой Helix Acquisition Corp III - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HLXC сегодня?

Helix Acquisition Corp III - Class A (HLXC) сегодня оценивается на уровне 10.57. Инструмент торгуется в пределах 10.57 - 10.57, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HLXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Helix Acquisition Corp III - Class A?

Helix Acquisition Corp III - Class A в настоящее время оценивается в 10.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.22% и USD. Отслеживайте движения HLXC на графике в реальном времени.

Как купить акции HLXC?

Вы можете купить акции Helix Acquisition Corp III - Class A (HLXC) по текущей цене 10.57. Ордера обычно размещаются около 10.57 или 10.87, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HLXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HLXC?

Инвестирование в Helix Acquisition Corp III - Class A предполагает учет годового диапазона 10.11 - 11.00 и текущей цены 10.57. Многие сравнивают 0.19% и 2.92% перед размещением ордеров на 10.57 или 10.87. Изучайте ежедневные изменения цены HLXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Helix Acquisition Corp III - Class A?

Самая высокая цена Helix Acquisition Corp III - Class A (HLXC) за последний год составила 11.00. Акции заметно колебались в пределах 10.11 - 11.00, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Helix Acquisition Corp III - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Helix Acquisition Corp III - Class A?

Самая низкая цена Helix Acquisition Corp III - Class A (HLXC) за год составила 10.11. Сравнение с текущими 10.57 и 10.11 - 11.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HLXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HLXC?

В прошлом Helix Acquisition Corp III - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и 3.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.57 10.57
Годовой диапазон
10.11 11.00
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.57
Bid
10.57
Ask
10.87
Low
10.57
High
10.57
Объем
22
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
2.92%
Годовое изменение
3.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%