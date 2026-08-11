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HFSI: Hartford Strategic Income ETF

34.89 USD 0.11 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFSI за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.89, а максимальная — 34.94.

Следите за динамикой Hartford Strategic Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFSI сегодня?

Hartford Strategic Income ETF (HFSI) сегодня оценивается на уровне 34.89. Инструмент торгуется в пределах 34.89 - 34.94, вчерашнее закрытие составило 35.00, а торговый объем достиг 210. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Strategic Income ETF?

Hartford Strategic Income ETF в настоящее время оценивается в 34.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.60% и USD. Отслеживайте движения HFSI на графике в реальном времени.

Как купить акции HFSI?

Вы можете купить акции Hartford Strategic Income ETF (HFSI) по текущей цене 34.89. Ордера обычно размещаются около 34.89 или 35.19, тогда как 210 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFSI?

Инвестирование в Hartford Strategic Income ETF предполагает учет годового диапазона 34.58 - 35.88 и текущей цены 34.89. Многие сравнивают 0.37% и -2.21% перед размещением ордеров на 34.89 или 35.19. Изучайте ежедневные изменения цены HFSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Strategic Income ETF?

Самая высокая цена Hartford Strategic Income ETF (HFSI) за последний год составила 35.88. Акции заметно колебались в пределах 34.58 - 35.88, сравнение с 35.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Strategic Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Strategic Income ETF?

Самая низкая цена Hartford Strategic Income ETF (HFSI) за год составила 34.58. Сравнение с текущими 34.89 и 34.58 - 35.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFSI?

В прошлом Hartford Strategic Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.00 и -2.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.89 34.94
Годовой диапазон
34.58 35.88
Предыдущее закрытие
35.00
Open
34.93
Bid
34.89
Ask
35.19
Low
34.89
High
34.94
Объем
210
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
-2.21%
Годовое изменение
-2.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%