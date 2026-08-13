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HFSI: Hartford Strategic Income ETF

34.97 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFSI汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点34.92和高点34.97进行交易。

关注Hartford Strategic Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HFSI股票今天的价格是多少？

Hartford Strategic Income ETF股票今天的定价为34.97。它在34.92 - 34.97范围内交易，昨天的收盘价为34.89，交易量达到447。HFSI的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Strategic Income ETF股票是否支付股息？

Hartford Strategic Income ETF目前的价值为34.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.37%和USD。实时查看图表以跟踪HFSI走势。

如何购买HFSI股票？

您可以以34.97的当前价格购买Hartford Strategic Income ETF股票。订单通常设置在34.97或35.27附近，而447和0.06%显示市场活动。立即关注HFSI的实时图表更新。

如何投资HFSI股票？

投资Hartford Strategic Income ETF需要考虑年度范围34.58 - 35.88和当前价格34.97。许多人在以34.97或35.27下订单之前，会比较0.60%和。实时查看HFSI价格图表，了解每日变化。

Hartford Strategic Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Strategic Income ETF的最高价格是35.88。在34.58 - 35.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Strategic Income ETF的绩效。

Hartford Strategic Income ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Strategic Income ETF（HFSI）的最低价格为34.58。将其与当前的34.97和34.58 - 35.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFSI股票是什么时候拆分的？

Hartford Strategic Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.89和-2.37%中可见。

日范围
34.92 34.97
年范围
34.58 35.88
前一天收盘价
34.89
开盘价
34.95
卖价
34.97
买价
35.27
最低价
34.92
最高价
34.97
交易量
447
日变化
0.23%
月变化
0.60%
6个月变化
-1.99%
年变化
-2.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%