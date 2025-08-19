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HFRO: Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic

7.28 USD 0.06 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFRO за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.35.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFRO сегодня?

Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic (HFRO) сегодня оценивается на уровне 7.28. Инструмент торгуется в пределах 7.28 - 7.35, вчерашнее закрытие составило 7.34, а торговый объем достиг 101. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic?

Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic в настоящее время оценивается в 7.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.76% и USD. Отслеживайте движения HFRO на графике в реальном времени.

Как купить акции HFRO?

Вы можете купить акции Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic (HFRO) по текущей цене 7.28. Ордера обычно размещаются около 7.28 или 7.58, тогда как 101 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFRO?

Инвестирование в Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic предполагает учет годового диапазона 5.47 - 7.69 и текущей цены 7.28. Многие сравнивают -3.19% и 16.67% перед размещением ордеров на 7.28 или 7.58. Изучайте ежедневные изменения цены HFRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic?

Самая высокая цена Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic (HFRO) за последний год составила 7.69. Акции заметно колебались в пределах 5.47 - 7.69, сравнение с 7.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic?

Самая низкая цена Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic (HFRO) за год составила 5.47. Сравнение с текущими 7.28 и 5.47 - 7.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFRO?

В прошлом Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Benefic проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.34 и 18.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.28 7.35
Годовой диапазон
5.47 7.69
Предыдущее закрытие
7.34
Open
7.32
Bid
7.28
Ask
7.58
Low
7.28
High
7.35
Объем
101
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
-3.19%
6-месячное изменение
16.67%
Годовое изменение
18.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%