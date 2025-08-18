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HFGO: Hartford Large Cap Growth ETF

29.92 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFGO за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.86, а максимальная — 30.12.

Следите за динамикой Hartford Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFGO сегодня?

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) сегодня оценивается на уровне 29.92. Инструмент торгуется в пределах 29.86 - 30.12, вчерашнее закрытие составило 29.98, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Large Cap Growth ETF?

Hartford Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.43% и USD. Отслеживайте движения HFGO на графике в реальном времени.

Как купить акции HFGO?

Вы можете купить акции Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) по текущей цене 29.92. Ордера обычно размещаются около 29.92 или 30.22, тогда как 19 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFGO?

Инвестирование в Hartford Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.25 - 31.08 и текущей цены 29.92. Многие сравнивают 6.90% и 18.07% перед размещением ордеров на 29.92 или 30.22. Изучайте ежедневные изменения цены HFGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) за последний год составила 31.08. Акции заметно колебались в пределах 23.25 - 31.08, сравнение с 29.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) за год составила 23.25. Сравнение с текущими 29.92 и 23.25 - 31.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFGO?

В прошлом Hartford Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.98 и 17.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.86 30.12
Годовой диапазон
23.25 31.08
Предыдущее закрытие
29.98
Open
30.10
Bid
29.92
Ask
30.22
Low
29.86
High
30.12
Объем
19
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
6.90%
6-месячное изменение
18.07%
Годовое изменение
17.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%