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HFGO: Hartford Large Cap Growth ETF

29.76 USD 0.16 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFGO汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点29.71和高点29.95进行交易。

关注Hartford Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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HFGO新闻

常见问题解答

HFGO股票今天的价格是多少？

Hartford Large Cap Growth ETF股票今天的定价为29.76。它在29.71 - 29.95范围内交易，昨天的收盘价为29.92，交易量达到31。HFGO的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Hartford Large Cap Growth ETF目前的价值为29.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.80%和USD。实时查看图表以跟踪HFGO走势。

如何购买HFGO股票？

您可以以29.76的当前价格购买Hartford Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在29.76或30.06附近，而31和-0.17%显示市场活动。立即关注HFGO的实时图表更新。

如何投资HFGO股票？

投资Hartford Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围23.25 - 31.08和当前价格29.76。许多人在以29.76或30.06下订单之前，会比较6.32%和。实时查看HFGO价格图表，了解每日变化。

Hartford Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Large Cap Growth ETF的最高价格是31.08。在23.25 - 31.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Large Cap Growth ETF的绩效。

Hartford Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Large Cap Growth ETF（HFGO）的最低价格为23.25。将其与当前的29.76和23.25 - 31.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFGO股票是什么时候拆分的？

Hartford Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.92和16.80%中可见。

日范围
29.71 29.95
年范围
23.25 31.08
前一天收盘价
29.92
开盘价
29.81
卖价
29.76
买价
30.06
最低价
29.71
最高价
29.95
交易量
31
日变化
-0.53%
月变化
6.32%
6个月变化
17.44%
年变化
16.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%