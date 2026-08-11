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HFEQ: Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

24.70 USD 0.09 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFEQ за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.67, а максимальная — 24.82.

Следите за динамикой Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFEQ сегодня?

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) сегодня оценивается на уровне 24.70. Инструмент торгуется в пределах 24.67 - 24.82, вчерашнее закрытие составило 24.61, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF?

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF в настоящее время оценивается в 24.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.31% и USD. Отслеживайте движения HFEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции HFEQ?

Вы можете купить акции Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) по текущей цене 24.70. Ордера обычно размещаются около 24.70 или 25.00, тогда как 20 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFEQ?

Инвестирование в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF предполагает учет годового диапазона 20.40 - 24.82 и текущей цены 24.70. Многие сравнивают 4.13% и 9.36% перед размещением ордеров на 24.70 или 25.00. Изучайте ежедневные изменения цены HFEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF?

Самая высокая цена Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) за последний год составила 24.82. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 24.82, сравнение с 24.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF?

Самая низкая цена Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 24.70 и 20.40 - 24.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFEQ?

В прошлом Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.61 и 20.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.67 24.82
Годовой диапазон
20.40 24.82
Предыдущее закрытие
24.61
Open
24.72
Bid
24.70
Ask
25.00
Low
24.67
High
24.82
Объем
20
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
4.13%
6-месячное изменение
9.36%
Годовое изменение
20.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%