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HFEQ: Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

24.80 USD 0.10 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFEQ汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点24.80和高点24.80进行交易。

关注Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HFEQ股票今天的价格是多少？

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF股票今天的定价为24.80。它在24.80 - 24.80范围内交易，昨天的收盘价为24.70，交易量达到1。HFEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF股票是否支付股息？

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF目前的价值为24.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.80%和USD。实时查看图表以跟踪HFEQ走势。

如何购买HFEQ股票？

您可以以24.80的当前价格购买Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF股票。订单通常设置在24.80或25.10附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HFEQ的实时图表更新。

如何投资HFEQ股票？

投资Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF需要考虑年度范围20.40 - 24.82和当前价格24.80。许多人在以24.80或25.10下订单之前，会比较4.55%和。实时查看HFEQ价格图表，了解每日变化。

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF的最高价格是24.82。在20.40 - 24.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF的绩效。

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF股票的最低价格是多少？

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF（HFEQ）的最低价格为20.40。将其与当前的24.80和20.40 - 24.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFEQ股票是什么时候拆分的？

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.70和20.80%中可见。

日范围
24.80 24.80
年范围
20.40 24.82
前一天收盘价
24.70
开盘价
24.80
卖价
24.80
买价
25.10
最低价
24.80
最高价
24.80
交易量
1
日变化
0.40%
月变化
4.55%
6个月变化
9.81%
年变化
20.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%