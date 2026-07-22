- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HEZU: iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
Курс HEZU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.19, а максимальная — 50.34.
Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HEZU
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Global PMI Shows Inflation Rates Remaining Elevated Amid Rising Demand For Services
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Eurozone Inflation Rises Only Modestly In July
- Rates Spark: Recalibrating Rate Assumptions
- Eurozone Economy Motors On Despite Middle East War
- Rates Spark: A Fed Hike Could Shake Sentiment
- Escalating Middle East Tensions Shift The Balance Of Risk
- Rates Spark: Either Way, The Fed Will Surprise
- Eurozone Flash PMI Signals Renewed Growth In July As Price Pressures Cool
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- The ECB's Energy Shock Dilemma
- Eurozone PMI: Stronger Data, Growing Doubts
- Rates Spark: Oil Drives Rates More Than ECB Speak
- Lagarde's Comments At The Press Conference Clearly Point To September Rate Hike
- ECB Keeps Interest Rates On Hold, Avoids Rattling Markets
- Rates Spark: ECB Ready To Hike, Just Not Today
- Flash PMI Surveys To Help Assess Ongoing War Impact
- July ECB Cheat Sheet: No Lull In Sight
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEZU сегодня?
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) сегодня оценивается на уровне 50.22. Инструмент торгуется в пределах 50.19 - 50.34, вчерашнее закрытие составило 50.27, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEZU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 50.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.77% и USD. Отслеживайте движения HEZU на графике в реальном времени.
Как купить акции HEZU?
Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) по текущей цене 50.22. Ордера обычно размещаются около 50.22 или 50.52, тогда как 78 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEZU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEZU?
Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 40.16 - 50.38 и текущей цены 50.22. Многие сравнивают 1.82% и 9.17% перед размещением ордеров на 50.22 или 50.52. Изучайте ежедневные изменения цены HEZU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?
Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) за последний год составила 50.38. Акции заметно колебались в пределах 40.16 - 50.38, сравнение с 50.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?
Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) за год составила 40.16. Сравнение с текущими 50.22 и 40.16 - 50.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEZU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEZU?
В прошлом iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.27 и 24.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.27
- Open
- 50.28
- Bid
- 50.22
- Ask
- 50.52
- Low
- 50.19
- High
- 50.34
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 9.17%
- Годовое изменение
- 24.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%