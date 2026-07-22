КотировкиРазделы
Валюты / HEZU
Назад в Рынок акций США

HEZU: iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

50.22 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEZU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.19, а максимальная — 50.34.

Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HEZU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEZU сегодня?

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) сегодня оценивается на уровне 50.22. Инструмент торгуется в пределах 50.19 - 50.34, вчерашнее закрытие составило 50.27, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEZU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 50.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.77% и USD. Отслеживайте движения HEZU на графике в реальном времени.

Как купить акции HEZU?

Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) по текущей цене 50.22. Ордера обычно размещаются около 50.22 или 50.52, тогда как 78 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEZU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEZU?

Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 40.16 - 50.38 и текущей цены 50.22. Многие сравнивают 1.82% и 9.17% перед размещением ордеров на 50.22 или 50.52. Изучайте ежедневные изменения цены HEZU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?

Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) за последний год составила 50.38. Акции заметно колебались в пределах 40.16 - 50.38, сравнение с 50.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF?

Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) за год составила 40.16. Сравнение с текущими 50.22 и 40.16 - 50.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEZU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEZU?

В прошлом iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.27 и 24.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.19 50.34
Годовой диапазон
40.16 50.38
Предыдущее закрытие
50.27
Open
50.28
Bid
50.22
Ask
50.52
Low
50.19
High
50.34
Объем
78
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
9.17%
Годовое изменение
24.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%