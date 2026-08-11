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HERZ: Herzfeld Credit Income Fund, Inc

16.12 USD 0.34 (2.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HERZ за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.68, а максимальная — 16.45.

Следите за динамикой Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HERZ сегодня?

Herzfeld Credit Income Fund, Inc (HERZ) сегодня оценивается на уровне 16.12. Инструмент торгуется в пределах 15.68 - 16.45, вчерашнее закрытие составило 15.78, а торговый объем достиг 242. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HERZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Herzfeld Credit Income Fund, Inc?

Herzfeld Credit Income Fund, Inc в настоящее время оценивается в 16.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 568.88% и USD. Отслеживайте движения HERZ на графике в реальном времени.

Как купить акции HERZ?

Вы можете купить акции Herzfeld Credit Income Fund, Inc (HERZ) по текущей цене 16.12. Ордера обычно размещаются около 16.12 или 16.42, тогда как 242 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HERZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HERZ?

Инвестирование в Herzfeld Credit Income Fund, Inc предполагает учет годового диапазона 1.62 - 19.30 и текущей цены 16.12. Многие сравнивают 0.69% и 15.47% перед размещением ордеров на 16.12 или 16.42. Изучайте ежедневные изменения цены HERZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Herzfeld Credit Income Fund, Inc?

Самая высокая цена Herzfeld Credit Income Fund, Inc (HERZ) за последний год составила 19.30. Акции заметно колебались в пределах 1.62 - 19.30, сравнение с 15.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Herzfeld Credit Income Fund, Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Herzfeld Credit Income Fund, Inc?

Самая низкая цена Herzfeld Credit Income Fund, Inc (HERZ) за год составила 1.62. Сравнение с текущими 16.12 и 1.62 - 19.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HERZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HERZ?

В прошлом Herzfeld Credit Income Fund, Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.78 и 568.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.68 16.45
Годовой диапазон
1.62 19.30
Предыдущее закрытие
15.78
Open
16.04
Bid
16.12
Ask
16.42
Low
15.68
High
16.45
Объем
242
Дневное изменение
2.15%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
15.47%
Годовое изменение
568.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%