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HERZ: Herzfeld Credit Income Fund, Inc

16.28 USD 0.16 (0.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HERZ汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点16.10和高点16.41进行交易。

关注Herzfeld Credit Income Fund, Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HERZ股票今天的价格是多少？

Herzfeld Credit Income Fund, Inc股票今天的定价为16.28。它在16.10 - 16.41范围内交易，昨天的收盘价为16.12，交易量达到8。HERZ的实时价格图表显示了这些更新。

Herzfeld Credit Income Fund, Inc股票是否支付股息？

Herzfeld Credit Income Fund, Inc目前的价值为16.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注575.52%和USD。实时查看图表以跟踪HERZ走势。

如何购买HERZ股票？

您可以以16.28的当前价格购买Herzfeld Credit Income Fund, Inc股票。订单通常设置在16.28或16.58附近，而8和1.12%显示市场活动。立即关注HERZ的实时图表更新。

如何投资HERZ股票？

投资Herzfeld Credit Income Fund, Inc需要考虑年度范围1.62 - 19.30和当前价格16.28。许多人在以16.28或16.58下订单之前，会比较1.69%和。实时查看HERZ价格图表，了解每日变化。

Herzfeld Credit Income Fund, Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Herzfeld Credit Income Fund, Inc的最高价格是19.30。在1.62 - 19.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Herzfeld Credit Income Fund, Inc的绩效。

Herzfeld Credit Income Fund, Inc股票的最低价格是多少？

Herzfeld Credit Income Fund, Inc（HERZ）的最低价格为1.62。将其与当前的16.28和1.62 - 19.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HERZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HERZ股票是什么时候拆分的？

Herzfeld Credit Income Fund, Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.12和575.52%中可见。

日范围
16.10 16.41
年范围
1.62 19.30
前一天收盘价
16.12
开盘价
16.10
卖价
16.28
买价
16.58
最低价
16.10
最高价
16.41
交易量
8
日变化
0.99%
月变化
1.69%
6个月变化
16.62%
年变化
575.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%