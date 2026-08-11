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HEMI: Hartford Equity Premium Income ETF

42.38 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEMI за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.36, а максимальная — 42.51.

Следите за динамикой Hartford Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEMI сегодня?

Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.36 - 42.51, вчерашнее закрытие составило 42.41, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Equity Premium Income ETF?

Hartford Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения HEMI на графике в реальном времени.

Как купить акции HEMI?

Вы можете купить акции Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 73 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEMI?

Инвестирование в Hartford Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 36.00 - 42.51 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают 1.34% и 6.78% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены HEMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Equity Premium Income ETF?

Самая высокая цена Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) за последний год составила 42.51. Акции заметно колебались в пределах 36.00 - 42.51, сравнение с 42.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Equity Premium Income ETF?

Самая низкая цена Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) за год составила 36.00. Сравнение с текущими 42.38 и 36.00 - 42.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEMI?

В прошлом Hartford Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.41 и 5.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.36 42.51
Годовой диапазон
36.00 42.51
Предыдущее закрытие
42.41
Open
42.43
Bid
42.38
Ask
42.68
Low
42.36
High
42.51
Объем
73
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
6.78%
Годовое изменение
5.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%