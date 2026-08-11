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HEMI: Hartford Equity Premium Income ETF
Курс HEMI за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.36, а максимальная — 42.51.
Следите за динамикой Hartford Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEMI сегодня?
Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.36 - 42.51, вчерашнее закрытие составило 42.41, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Equity Premium Income ETF?
Hartford Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения HEMI на графике в реальном времени.
Как купить акции HEMI?
Вы можете купить акции Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 73 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEMI?
Инвестирование в Hartford Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 36.00 - 42.51 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают 1.34% и 6.78% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены HEMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Equity Premium Income ETF?
Самая высокая цена Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) за последний год составила 42.51. Акции заметно колебались в пределах 36.00 - 42.51, сравнение с 42.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Equity Premium Income ETF?
Самая низкая цена Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) за год составила 36.00. Сравнение с текущими 42.38 и 36.00 - 42.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEMI?
В прошлом Hartford Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.41 и 5.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.41
- Open
- 42.43
- Bid
- 42.38
- Ask
- 42.68
- Low
- 42.36
- High
- 42.51
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 6.78%
- Годовое изменение
- 5.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%