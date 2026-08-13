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HEMI: Hartford Equity Premium Income ETF

42.38 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEMI汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点42.36和高点42.51进行交易。

关注Hartford Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HEMI股票今天的价格是多少？

Hartford Equity Premium Income ETF股票今天的定价为42.38。它在42.36 - 42.51范围内交易，昨天的收盘价为42.41，交易量达到73。HEMI的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

Hartford Equity Premium Income ETF目前的价值为42.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪HEMI走势。

如何购买HEMI股票？

您可以以42.38的当前价格购买Hartford Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在42.38或42.68附近，而73和-0.12%显示市场活动。立即关注HEMI的实时图表更新。

如何投资HEMI股票？

投资Hartford Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围36.00 - 42.51和当前价格42.38。许多人在以42.38或42.68下订单之前，会比较1.34%和。实时查看HEMI价格图表，了解每日变化。

Hartford Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Equity Premium Income ETF的最高价格是42.51。在36.00 - 42.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Equity Premium Income ETF的绩效。

Hartford Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Equity Premium Income ETF（HEMI）的最低价格为36.00。将其与当前的42.38和36.00 - 42.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEMI股票是什么时候拆分的？

Hartford Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.41和5.87%中可见。

日范围
42.36 42.51
年范围
36.00 42.51
前一天收盘价
42.41
开盘价
42.43
卖价
42.38
买价
42.68
最低价
42.36
最高价
42.51
交易量
73
日变化
-0.07%
月变化
1.34%
6个月变化
6.78%
年变化
5.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%