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HELO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L
Курс HELO за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.76, а максимальная — 69.93.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HELO сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) сегодня оценивается на уровне 69.79. Инструмент торгуется в пределах 69.76 - 69.93, вчерашнее закрытие составило 69.84, а торговый объем достиг 251. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HELO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L в настоящее время оценивается в 69.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения HELO на графике в реальном времени.
Как купить акции HELO?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) по текущей цене 69.79. Ордера обычно размещаются около 69.79 или 70.09, тогда как 251 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HELO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HELO?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L предполагает учет годового диапазона 63.24 - 69.93 и текущей цены 69.79. Многие сравнивают 1.82% и 5.36% перед размещением ордеров на 69.79 или 70.09. Изучайте ежедневные изменения цены HELO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) за последний год составила 69.93. Акции заметно колебались в пределах 63.24 - 69.93, сравнение с 69.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) за год составила 63.24. Сравнение с текущими 69.79 и 63.24 - 69.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HELO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HELO?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.84 и 4.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.84
- Open
- 69.84
- Bid
- 69.79
- Ask
- 70.09
- Low
- 69.76
- High
- 69.93
- Объем
- 251
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 5.36%
- Годовое изменение
- 4.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%