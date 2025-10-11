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HELO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L

69.79 USD 0.05 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HELO за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.76, а максимальная — 69.93.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HELO сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) сегодня оценивается на уровне 69.79. Инструмент торгуется в пределах 69.76 - 69.93, вчерашнее закрытие составило 69.84, а торговый объем достиг 251. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HELO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L в настоящее время оценивается в 69.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения HELO на графике в реальном времени.

Как купить акции HELO?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) по текущей цене 69.79. Ордера обычно размещаются около 69.79 или 70.09, тогда как 251 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HELO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HELO?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L предполагает учет годового диапазона 63.24 - 69.93 и текущей цены 69.79. Многие сравнивают 1.82% и 5.36% перед размещением ордеров на 69.79 или 70.09. Изучайте ежедневные изменения цены HELO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) за последний год составила 69.93. Акции заметно колебались в пределах 63.24 - 69.93, сравнение с 69.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L (HELO) за год составила 63.24. Сравнение с текущими 69.79 и 63.24 - 69.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HELO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HELO?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.84 и 4.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.76 69.93
Годовой диапазон
63.24 69.93
Предыдущее закрытие
69.84
Open
69.84
Bid
69.79
Ask
70.09
Low
69.76
High
69.93
Объем
251
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
5.36%
Годовое изменение
4.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%