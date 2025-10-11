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HELO: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L

69.68 USD 0.11 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HELO汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点69.64和高点69.91进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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HELO新闻

常见问题解答

HELO股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L股票今天的定价为69.68。它在69.64 - 69.91范围内交易，昨天的收盘价为69.79，交易量达到242。HELO的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L目前的价值为69.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.46%和USD。实时查看图表以跟踪HELO走势。

如何购买HELO股票？

您可以以69.68的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L股票。订单通常设置在69.68或69.98附近，而242和-0.26%显示市场活动。立即关注HELO的实时图表更新。

如何投资HELO股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L需要考虑年度范围63.24 - 69.93和当前价格69.68。许多人在以69.68或69.98下订单之前，会比较1.66%和。实时查看HELO价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L的最高价格是69.93。在63.24 - 69.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L（HELO）的最低价格为63.24。将其与当前的69.68和63.24 - 69.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HELO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HELO股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Hedged Equity L历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.79和4.46%中可见。

日范围
69.64 69.91
年范围
63.24 69.93
前一天收盘价
69.79
开盘价
69.86
卖价
69.68
买价
69.98
最低价
69.64
最高价
69.91
交易量
242
日变化
-0.16%
月变化
1.66%
6个月变化
5.19%
年变化
4.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%