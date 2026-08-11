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HEDG: Equable Shares Hedged Equity ETF

30.49 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEDG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.48, а максимальная — 30.57.

Следите за динамикой Equable Shares Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEDG сегодня?

Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) сегодня оценивается на уровне 30.49. Инструмент торгуется в пределах 30.48 - 30.57, вчерашнее закрытие составило 30.47, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Equable Shares Hedged Equity ETF?

Equable Shares Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения HEDG на графике в реальном времени.

Как купить акции HEDG?

Вы можете купить акции Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) по текущей цене 30.49. Ордера обычно размещаются около 30.49 или 30.79, тогда как 90 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEDG?

Инвестирование в Equable Shares Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.15 - 30.57 и текущей цены 30.49. Многие сравнивают 0.66% и 3.36% перед размещением ордеров на 30.49 или 30.79. Изучайте ежедневные изменения цены HEDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Equable Shares Hedged Equity ETF?

Самая высокая цена Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) за последний год составила 30.57. Акции заметно колебались в пределах 28.15 - 30.57, сравнение с 30.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Equable Shares Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Equable Shares Hedged Equity ETF?

Самая низкая цена Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) за год составила 28.15. Сравнение с текущими 30.49 и 28.15 - 30.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEDG?

В прошлом Equable Shares Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.47 и 6.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.48 30.57
Годовой диапазон
28.15 30.57
Предыдущее закрытие
30.47
Open
30.53
Bid
30.49
Ask
30.79
Low
30.48
High
30.57
Объем
90
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
6.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%