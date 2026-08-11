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HEDG: Equable Shares Hedged Equity ETF
Курс HEDG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.48, а максимальная — 30.57.
Следите за динамикой Equable Shares Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEDG сегодня?
Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) сегодня оценивается на уровне 30.49. Инструмент торгуется в пределах 30.48 - 30.57, вчерашнее закрытие составило 30.47, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Equable Shares Hedged Equity ETF?
Equable Shares Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения HEDG на графике в реальном времени.
Как купить акции HEDG?
Вы можете купить акции Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) по текущей цене 30.49. Ордера обычно размещаются около 30.49 или 30.79, тогда как 90 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEDG?
Инвестирование в Equable Shares Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.15 - 30.57 и текущей цены 30.49. Многие сравнивают 0.66% и 3.36% перед размещением ордеров на 30.49 или 30.79. Изучайте ежедневные изменения цены HEDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Equable Shares Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) за последний год составила 30.57. Акции заметно колебались в пределах 28.15 - 30.57, сравнение с 30.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Equable Shares Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Equable Shares Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) за год составила 28.15. Сравнение с текущими 30.49 и 28.15 - 30.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEDG?
В прошлом Equable Shares Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.47 и 6.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.47
- Open
- 30.53
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Low
- 30.48
- High
- 30.57
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- 6.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%