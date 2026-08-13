HEDG: Equable Shares Hedged Equity ETF
今日HEDG汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.49和高点30.63进行交易。
关注Equable Shares Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HEDG股票今天的价格是多少？
Equable Shares Hedged Equity ETF股票今天的定价为30.52。它在30.49 - 30.63范围内交易，昨天的收盘价为30.49，交易量达到176。HEDG的实时价格图表显示了这些更新。
Equable Shares Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Equable Shares Hedged Equity ETF目前的价值为30.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.12%和USD。实时查看图表以跟踪HEDG走势。
如何购买HEDG股票？
您可以以30.52的当前价格购买Equable Shares Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在30.52或30.82附近，而176和-0.13%显示市场活动。立即关注HEDG的实时图表更新。
如何投资HEDG股票？
投资Equable Shares Hedged Equity ETF需要考虑年度范围28.15 - 30.63和当前价格30.52。许多人在以30.52或30.82下订单之前，会比较0.76%和。实时查看HEDG价格图表，了解每日变化。
Equable Shares Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Equable Shares Hedged Equity ETF的最高价格是30.63。在28.15 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Equable Shares Hedged Equity ETF的绩效。
Equable Shares Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Equable Shares Hedged Equity ETF（HEDG）的最低价格为28.15。将其与当前的30.52和28.15 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEDG股票是什么时候拆分的？
Equable Shares Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.49和6.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.49
- 开盘价
- 30.56
- 卖价
- 30.52
- 买价
- 30.82
- 最低价
- 30.49
- 最高价
- 30.63
- 交易量
- 176
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- 3.46%
- 年变化
- 6.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%