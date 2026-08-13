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HEDG: Equable Shares Hedged Equity ETF

30.52 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEDG汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.49和高点30.63进行交易。

关注Equable Shares Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HEDG股票今天的价格是多少？

Equable Shares Hedged Equity ETF股票今天的定价为30.52。它在30.49 - 30.63范围内交易，昨天的收盘价为30.49，交易量达到176。HEDG的实时价格图表显示了这些更新。

Equable Shares Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Equable Shares Hedged Equity ETF目前的价值为30.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.12%和USD。实时查看图表以跟踪HEDG走势。

如何购买HEDG股票？

您可以以30.52的当前价格购买Equable Shares Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在30.52或30.82附近，而176和-0.13%显示市场活动。立即关注HEDG的实时图表更新。

如何投资HEDG股票？

投资Equable Shares Hedged Equity ETF需要考虑年度范围28.15 - 30.63和当前价格30.52。许多人在以30.52或30.82下订单之前，会比较0.76%和。实时查看HEDG价格图表，了解每日变化。

Equable Shares Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Equable Shares Hedged Equity ETF的最高价格是30.63。在28.15 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Equable Shares Hedged Equity ETF的绩效。

Equable Shares Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Equable Shares Hedged Equity ETF（HEDG）的最低价格为28.15。将其与当前的30.52和28.15 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEDG股票是什么时候拆分的？

Equable Shares Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.49和6.12%中可见。

日范围
30.49 30.63
年范围
28.15 30.63
前一天收盘价
30.49
开盘价
30.56
卖价
30.52
买价
30.82
最低价
30.49
最高价
30.63
交易量
176
日变化
0.10%
月变化
0.76%
6个月变化
3.46%
年变化
6.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%